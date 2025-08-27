Gentile direzione, vorrei informarvi dell’evento Acchiana al mare patrocinato dal comune di Terrasini che si terrà il 29 Agosto presso Torre Alba. In occasione dell’evento, il cui tema è il mare, si svolgerà la sesta edizione del Sun Festival Jazz la cui protagonista sarà Flora Faja accompagnata dai suoi strumentisti. Interverrà l’associazione Avvistiamo e OurhomePa, la libreria del Mare oltre che i pittori Carolina Onorato e Daniela Verduci in un agorà del mare che si terrà dalle 19:00 alle 22:00 dove arte e parole si fonderanno per rendere omaggio al nostro splendido. In occasione dell’evento l’associazione solidanime creerà un vero e proprio cinema sotto le stelle che dopo il tramonto ruberà l’attenzione degli spettatori grazie alle scene di Nemo, Titanic, Oceania, Men of Honor e altri grandi classici del Cinema. Verrà anche allestita una zona interviste, cavallo di battaglia dell’associazione, dove i partecipanti saranno i protagonisti per raccontare le proprie esperienze e idee sulla Sicilia, le sue isole e il Mare. Ovviamente tutto sarà arricchito da classici della gastronomia, il gelato di Amuni e la granita di Messer porteranno una nota di dolcezza oltre che le tipicità salate di Station.

Luogo: Torre Alba, Terrasini

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 19:00

