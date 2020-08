Sull'aggressione indaga la polizia

Si è presentato ai carabinieri alla caserma del comando provinciale accompagnato dall’avvocato l’uomo che si è autoaccusato di avere accoltellato un uomo la vigilia di ferragosto nel mercato storico di Ballarò a Palermo.

Ad accoltellare l’uomo a Ballarò a Palermo è stato Luigi Runza, di 53 anni, impiegato comunale ai servizi cimiteriali del Comune di Palermo. Si è presentato insieme all’avvocato Annalisa Abbate e ha detto di avere accoltellato l’uomo di 53 anni nel mercato di Ballarò.

L’uomo avrebbe colpito all’addome un altro palermitano di 52 anni O.G. L’aggressione è avvenuta in una piazzetta Ballarò dove è scoppiata una rissa per cause in corso di accertamento.

La vittima è stato trasportato all’ospedale Policlinico da alcuni conoscenti. Erano stati i medici del pronto soccorso a chiamare gli agenti della polizia.

Dopo averlo identificato l’aggressore è stato condotto in questura e consegnato agli agenti della polizia che stanno indagando su quanto successo il 14 agosto.

Al momento non si esclude nessuna pista neppure quella che alla base del ferimento ci siano questioni legate allo spaccio di stupefacenti che a Ballarò è sempre molto florido nonostante i colpi assestati dalle forze dell’ordine.