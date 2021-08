Accordo tra Amat e Riscossione Sicilia, dissequestrati i mezzi car sharing per diversamente abili

Redazione di

20/08/2021

Su impulso del Sindaco a seguito di una collaborazione tra Comune, Amat e Riscossione Sicilia si è ottenuto il dissequestro dei mezzi del car sharing appositamente equipaggiati per essere destinati alla utilizzazione di persone diversamente abili. Trovata la soluzione La notizia è stata resa nota dall’assessore al Bilancio, Sergio Marino, il quale sottolinea come “la sinergia tra il presidente di Amat Michele Cimino ed il sottoscritto ha consentito di portare a rapida soluzione un percorso che ha visto la disponibilità del direttore Sorce di Riscossione Sicilia”. Servizio fondamentale Il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore al Bilancio esprimono soddisfazione per la riattivazione del servizio che viene garantito solo dal Comune di Palermo. Ninni Gambino, consigliere della Associazione midollolesi ringrazia “tutti gli organi competenti, in primis il Sindaco Leoluca Orlando, che hanno contribuito a ripristinare le autovetture del car sharing fornite di comandi per i disabili. Un servizio fondamentale per la mobilità dei disabili legata anche al turismo, fiore all’occhiello della città di Palermo che vanta di essere l’unico comune europeo a fornire questo servizio”

