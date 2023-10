Succede ad Acqua dei Corsari. La segnalazione del consigliere Guaresi

Da settimane avevano registrato la presenza di danni o di tentativi di furti alle proprie automobili. Così, alcuni residenti di via Girolamo Grimaldi, strada del quartiere Acqua dei Corsari di Palermo, hanno deciso di attrezzarsi con alcune telecamere di videosorveglianza. Una scelta che si è rivelata vincente. Proseguono i problemi di controllo del territorio in periferia, dove vandali ed incivili continuano a fare danni o, comunque, ad andarci vicini. Come successo il 18 ottobre, ovvero quando tre malviventi hanno cercato di rubare una Fiat 500 parcheggiata in strada. Il fatto è stato ripreso dai sistemi a circuito chiuso installati dai residenti. Nel video, già inviato alle forze dell’ordine, si intravedono tre persone incappucciate che, servendosi di un arnese non meglio precisato, sono riusciti ad aprire l’auto. Il furto, per fortuna, non ha avuto successo. Le tre persone infatti non sono riuscite ad eliminare i dispositivi di sicurezza presenti sulla vettura e, spaventati da alcuni cani che abbaiavano, hanno deciso di fuggire.

La segnalazione sui fatti di Acqua dei Corsari

Una situazione segnalata dal consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi che, in una nota inviata al Prefetto, aveva chiesto maggiori controlli su quanto accaduto agli abitanti della II Circoscrizione.”I responsabili dei furti e dei danneggiamenti alle auto, che hanno creato disagi e preoccupazione tra tutti noi, sono stati finalmente ripresi grazie ai sistemi di sorveglianza installati dai residenti davanti le proprie abitazioni“, ha dichiarato Giuseppe Guaresi. Immagini che, secondo quanto esposto dall’alfiere di Fratelli d’Italia, sono già al vaglio delle forze dell’ordine. “La cooperazione e la tempestività delle autorità competenti stanno assicurando che ogni dettaglio venga analizzato accuratamente, affinché i colpevoli possano essere identificati e portati di fronte alla giustizia. La sicurezza e il benessere dei residenti continuano ad essere la nostra priorità assoluta, e siamo impegnati a lavorare congiuntamente per mantenere la nostra via un luogo sicuro e sereno dove vivere”.