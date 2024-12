E’ ormai nel vivo il piano di razionamento bis dell’acqua a Palermo,. Oggi, quarto giorno dell’ampliamento del razionamento dell’acqua in città tocca alle vie Strasburgo, Manolfo, San Lorenzo, Trabucco e all’intera area di Santa Maria di Gesù bassa. Il nuovo piano di razionamento idrico esteso è scattato da lunedì scorso da Mondello e prosegue aggiungendo, ogni giorno, alcune aree della città per tutta la settimana. Oggi l’acqua mancava già, in base al primo razionamento anche nelle zone Resuttana, Roccella, Zen, Villagrazia alta e bassa. Tutte queste aree oggi sono costrette a fare i conti con l’erogazione idrica interrotta per 24 ore, ovvero dalle 8,00 di oggi giovedì 5 dicembre, fino alle 8 di domattina, venerdì 6 dicembre.

I motivi

L’ampliamento del razionamento, scattato lunedì 2 dicembre, è la risposta necessaria alla grave crisi idrica che sta attanagliando l’isola. Le scarse precipitazioni autunnali non sono riuscite a rimpinguare le riserve degli invasi, che continuano a svuotarsi, raggiungendo livelli minimi storici. Unica eccezione l’invaso dell’Ancipa, che ha registrato un lieve innalzamento di circa un metro, una goccia nel mare rispetto all’emergenza generale.

La sospensione dell’erogazione idrica

Già da ieri, diverse zone della città hanno dovuto fare i conti con i rubinetti a secco. Partanna Mondello si è aggiunta alla lista che già comprendeva Arenella, Boccadifalco, Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo e Calatafimi Villa Tasca. Un’emergenza che, come comunicato da AMAP, prevede la sospensione dell’erogazione idrica per 24 ore, dalle 8:00 del giorno indicato alle 8:00 del giorno successivo.

Il piano prosegue

L’azienda ha inoltre avvertito che, a causa della conformazione del territorio, potrebbero verificarsi disservizi e prolungamenti dei tempi di interruzione dell’acqua nelle zone più svantaggiate. Al ripristino del servizio, possibili lievi incrementi di torbidità, destinati però a risolversi rapidamente. Il piano di razionamento, che proseguirà nei prossimi giorni interessando altre zone della città, potrebbe subire modifiche e integrazioni per cercare di minimizzare i disagi. L’Amap rinnova l’invito a un utilizzo responsabile dell’acqua, evitando sprechi e limitando gli usi non essenziali.

Ecco la tabella completa dei razionamenti

Lunedì al razionamento già previsto nelle zone di Arenella, Boccadifalco, Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo e Calatafimi Villa tasca si aggiunge Partanna Mondello.

Martedì a Cep, vergine Maria, Addaura, Cruillas, Michelangelo, Croce verde Ciacullo, lanza di scalea si aggiungono le zone Lazio, Don Bosco e via dei Leoni.

Mercoledì a Marinai Alliata, Molara, Oreto Nuova, Pallavicino, Castelforte e Pietratagliata si aggiungono via La Malfa, Cardillo, Marinella, Sferracavallo e Tommaso Natale.

Giovedì a Resuttana, Roccella, Zen, Villagrazia alta e bassa si aggiungono Strasburgo, Manolfo, San Lorenzo, via Trabucco e santa Maria di Gesù bassa

Venerdì, fino ad ora esente da razionamenti, diventa giorno senz’acqua per Villa Adriana e Monte Ercta mentre sabato toccherà a Boccadifaldo e Baida