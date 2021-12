I PROBLEMI PROSEGUONO

Il paradosso: senz’acqua sia col caldo che con le piogge

Torbidità peggiorata, spettro turnazione: i Comuni interessati

Proseguono i disagi a Palermo e Provincia per la questione della torbidità dell’acqua. L’Amap – società che gestisce il servizio idrico – da giorni è alle prese col monitoraggio delle riserve e dell’acqua in uscita dalla diga Poma, dove la torbidità è peggiorata negli ultimi giorni, anche a causa del maltempo.

Torbidità peggiorata

Le piogge incessanti infatti hanno alluvionato i terreni. “Si è riscontrato un ulteriore peggioramento della torbidità dell’acqua, che ha superato i 100.000 NTU (il valore massimo consentito per l’avvio agli impianti è 150)”, spiegava l’altro ieri l’Amap. Nonostante l’impiego del “vascone” – utilizzato per le emergenza in prossimità del potabilizzatore Jato di Partinico – lo stesso impianto è stato del tutto fermato con la conseguente progressiva diminuzione, fino all’interruzione, dell’erogazione idrica tramite l’omonimo acquedotto.

Spettro turnazione: i Comuni interessati

Potrebbe tornare lo spettro della turnazione. Si manifestano intanto cali di pressione nei distretti del capoluogo della fascia pedemontana (Villagrazia, Boccadifalco, Rocca, Calatafimi Alta, SS. Mediatrice, Molara, Borgo Nuovo e CEP) e nei distretti Calatafimi Bassa, Zisa, Noce-Uditore-Perpignano, Galletti-Bandita-Favara.

In provincia, un calo di pressione si manifesta in tutti i comuni della fascia costiera nord-occidentale (Capaci, Isola delle Femmine, Carini, Terrasini, e zone esterne di Trappeto e Balestrate) e della fascia sud-orientale (Villabate, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia). Cali di pressione e ripercussioni anche nelle utenze e nei comuni serviti dal Canale di Scillato (Sciara e Casteldaccia).

Servono interventi a lungo termine

Un’emergenza che appare ormai sistemica. Gli interventi effettuati finora sembrano più degli interventi-tampone. I tecnici della Regione hanno sottolineato le difficoltà strutturali e finanziarie collegate all’ipotesi di rimozione del fango dal fondale della diga Poma, che oltre alla torbidità determinano periodicamente problemi di presenza di agenti inquinanti che allungano i processi di potabilizzazione. Sono infatti stimati circa 4 milioni di metri cubi di sedimenti, il cui smaltimento avrebbe un costo di decine di milioni di euro.

Il paradosso: senz’acqua sia col caldo che con le piogge

Andrea Perrone, 48 anni, dipendente di 2iretegas che ieri è stato riconfermato segretario generale della Femca Cisl Palermo Trapani, ha sottolineato: “Serve un cambio di passo radicale che parta dalla questione del personale, attualmente sottodimensionato, dato che all’Amap operano 708 unità e all’Amg 240, di cui 140 nel settore dell’illuminazione pubblica.

Perrone rimarca come soprattutto rispetto all’Amap vadano affrontati e superati problemi ormai atavici che danneggiano da un lato i lavoratori e dall’altro i cittadini. “Siamo al paradosso di problemi di erogazione idrica sia in caso di siccità sia in caso di piogge – aggiunge Perrone – e questo avviene perché nelle reti e negli impianti sono stati effettuati interventi tampone, mai risolutivi. A pagarne le conseguenze sono i dipendenti a cui si chiede quotidianamente di compiere un miracolo e ai cittadini, privati di un servizio essenziale come quello relativo all’acqua”.