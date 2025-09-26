Un’ora di pioggia caduta in centro a Palermo ha mandato in tilt il traffico. La via Crispi in entrambe le direzioni, come si vede dal video, è stata trasformata in un fiume con le auto che procedevano lentamente.

Stessi problemi in diverse zone di Palermo che si allagano ormai in modo sistematico quando viene giù tanta acqua come questo pomeriggio.

Sono stati soccorsi diversi automobilisti rimasti impantanati e alcuni sottopassi in viale Regione Siciliana sono stati allagati dalla quantità di acqua caduta come segnalato da diversi automobilisti e confermato dall’app dell’Amap, azienda municipalizzata, soprattutto nel sottopasso di viale Lazio.

Traffico bloccato in corso Calatafimi, piazza Indipendenza e nella zona degli ospedali.











Alcuni alberi sono caduti in strada come in via Principe di Villafranca.