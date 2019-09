Un secondo acquazzone questo pomeriggio si è abbattuto su Palermo. Ancora più forte e più intenso di quello di questa mattina.

La città è stata messa in ginocchio. Ancora una volta strade allagate a Mondello e Partanna. Strade come fiumi anche in via Leonardo da Vinci e nei dintorni della stazione ferroviaria Notarbartolo.

Disagi anche tra l’ospedale Civico e il Policlinico e in via Badia (zona via Michelangelo) dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati sulle proprie auto: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli.

Via Lincoln e il foro Italico sono stati allagati con le fognature esplose.

Problemi alla circolazione anche in via Oreto e via Ugo La Malfa e in viale Regione Siciliana, dove si teme che i sottopassi possano allagarsi. Impossibile transitare dalla bretella laterale poco prima della rotonda di via Leonardo Da Vinci.

A Mondello i disagi erano iniziati già ieri (video): sono bastati 15 minuti di pioggia per allagare le strade. Sottopassi allagati anche in provincia: a Isola delle Femmine chiuso un tratto della statale 113, in corrispondenza del km 275. La pioggia ha reso impossibile il passaggio.

E il maltempo non ha risparmiato la provincia nemmeno oggi. Sistema fognario in tilt e sottopasso ferroviario totalmente allagato in viale Bagnera, a Bagheria. Acqua alta anche in diverse strade del centro abitato e nel tratto di statale 113 che collega il Comune con Santa Flavia. Black out in diverse zone di campagna di Contessa Entellina: “Siamo in costante contatto – scrive l’amministrazione su Facebook – con la protezione civile e la prefettura. Si consiglia di prestare la massima attenzione e di non mettersi alla guida se non strettamente necessario. L’energia elettrica nei borghi rurali sarà ripristinata il prima possibile”.