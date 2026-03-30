Il mondo dell’imprenditoria siciliana è in lutto per la scomparsa di Michele Giglio, figura di riferimento che ha segnato la storia economica di Palermo per oltre mezzo secolo. Nato nel capoluogo siciliano il 27 novembre 1939, Giglio si è spento lasciando un vuoto profondo nel settore dell’abbigliamento, dove il suo nome era diventato sinonimo di eleganza, professionalità e visione internazionale.

Il percorso professionale di Michele Giglio è stato indissolubilmente legato all’attività commerciale di famiglia, una realtà che ha saputo trasformare da bottega storica a player globale del lusso. Sotto la sua direzione lungimirante, le boutique della Giglio Spa sono diventate un punto di riferimento non solo per i palermitani, ma per l’intero panorama del retail di alta gamma. La sua capacità di anticipare le tendenze ha permesso al marchio di affermarsi nella distribuzione mondiale di capi e accessori, portando il nome di Palermo nelle vetrine digitali e fisiche più prestigiose del pianeta.

Protagonista di una stagione d’oro per il commercio cittadino, Giglio ha rappresentato il volto di un’imprenditoria capace di coniugare il rispetto per la tradizione con la spinta verso l’innovazione tecnologica e gestionale. Nonostante il successo su scala internazionale, ha mantenuto sempre saldo il legame con il proprio territorio, contribuendo attivamente alla vitalità economica del centro città e delle sue vie storiche.

Con la sua scomparsa, Palermo non perde solo un commerciante di successo, ma un uomo che ha saputo costruire un segmento fondamentale della moda italiana partendo dalla Sicilia. La sua impronta resterà indelebile nella memoria della città e nella storia di un settore che, grazie alla sua guida, ha saputo guardare lontano senza mai dimenticare le proprie radici.