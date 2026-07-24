È morto nella Clinica La Maddalena, dove era ricoverato da una settimana, Carmelo Scoma, ex sindaco di Palermo e padre di Francesco Scoma. Aveva 95 anni. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.00 nella chiesa di Santo Espedito. A diffondere la notizia è l’agenzia di stampa Italpress che diffonde anche una fotografia fornita dalla famiglia Scoma

Chi era l’ex sindaco Scoma

Nato a Prizzi, in provincia di Palermo, il 22 febbraio 1931, figlio di un artigiano, Scoma lavorò all’Eras, l’Ente per la Riforma Agraria Siciliana. Si iscrisse alla Democrazia Cristiana nel 1953, entrando nello stesso periodo anche nella Cisl. Vicino a Rosario Nicoletti, aderì all’ala sinistra della Dc, Forze Nuove, guidata da Carlo Donat-Cattin.

Entrò per la prima volta nel Consiglio comunale di Palermo nel 1970 e fu vicesindaco con Giacomo Marchello. Nel 1975 venne rieletto con oltre 16 mila preferenze. Fu eletto sindaco di Palermo il 9 gennaio 1976 alla guida di una giunta composta da Dc, Psi, Pri e Psdi, sostenuta dal Pci. Sempre nel 1976 venne insignito su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica italiana’.

Dopo l’uscita dei repubblicani e successivamente dei socialisti dall’esecutivo, guidò una giunta interamente democristiana per consentire l’approvazione del bilancio. Il 28 ottobre 1978 fondò l’Anci Sicilia.

Il figlio Francesco ha seguito il suo percorso politico, venendo eletto prima al Senato e poi alla Camera e ricoprendo più volte l’incarico di assessore regionale. Ricopre ora la carica di presidente di AMG Energia SPA.

Il cordoglio del sindaco Roberto Lagalla

“Apprendo con profondo cordoglio della scomparsa di Carmelo Scoma, che ha dedicato una parte significativa della propria vita al servizio delle istituzioni e della Città di Palermo. Nel corso della sua lunga esperienza politica e amministrativa ha ricoperto importanti incarichi, fino a guidare il Comune come sindaco in una fase complessa della storia cittadina, distinguendosi per il suo impegno nelle istituzioni e per il contributo offerto alla crescita del sistema delle autonomie locali, anche attraverso la fondazione dell’ANCI Sicilia” dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla

“Alla sua famiglia rivolgo il sentimento di vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. Un pensiero particolare va al figlio Francesco, che ha raccolto il testimone dell’impegno pubblico del padre, e a tutti i suoi cari in questo momento di dolore” conclude il primo cittadino.

Il cordoglio del Presidente Schifani

“Con la scomparsa di Carmelo Scoma se ne va un uomo che si è speso con passione per la comunità e per le istituzioni locali, dal Comune di Palermo sino alla nascita dell’Anci in Sicilia, a cui ha dato un contributo fondamentale. Alla famiglia e al figlio Francesco rivolgo il mio sentito cordoglio” dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.