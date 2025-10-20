Scomparsa il 10 ottobre scorso per un'emorragia cerebrale

“La nostra Bea ora è tra le braccia di Dio Padre e lascia un marito e tre figli, l’ultimo di poche settimane. Ecco perché abbiamo pensato di creare questa raccolta fondi su GoFundMe: per dare una mano alla famiglia in questo momento difficile togliendo qualche pensiero”.

Gli amici di Beatriz Ferrigno, 35enne insegnante di inglese e spagnolo a Palermo, scomparsa lo scorso 10 ottobre per un’emorragia cerebrale, si sono mobilitati raccogliendo più di 14mila euro in tre giorni per i suoi familiari.

“Beatriz per me e molte altre persone era più di un’amica, ma una vera e propria sorella. Era una persona solare, vulcanica e sempre disponibile con tutti, se una persona aveva bisogno – scrive l’organizzatrice, Cristina Zenoni – si donava totalmente e scatenava il paradiso per lei”.

La raccolta fondi, che ha ricevuto più di 300 donazioni, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/per-la-famiglia-di-beatriz-ferrigno

Dei fondi raccolti, 300 euro verranno utilizzati per le messe gregoriane e il resto donato tutto al marito Andrea. “Ogni donazione – precisa – verrà data alla famiglia per sostenerli in questo momento e togliere qualche piccolo pensiero in un momento così delicato”.