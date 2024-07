E’ morta nel giorno del suo compleanno accanto al fratello gemello. Daniela Lombardo, 52 anni, è morta tragicamente. Colta da un malore mentre nuotava nel mare di Pollina, a pochi metri dalla sua casa, si è spenta fra le braccia del fratello gemello Vincenzo, che si trovava con lei al momento della tragedia.

Laureata in Economia alla Bocconi, Daniela aveva una formidabile carriera nel mondo della finanza a Parigi, dove risiedeva da 23 anni.

In un mondo dove il successo viene spesso misurato solo attraverso parametri di carriera e ricchezza, la storia di Daniela Lombardo emerge come un esempio straordinario di come intelligenza, sensibilità e tenacia possano coesistere e creare un percorso di vita eccezionale. Daniela non era solo una brillante professionista nel mondo della finanza europea, ma anche una persona di rara umanità e profondità d’animo.

Laureata con il massimo dei voti in Economia Aziendale alla prestigiosa Università Bocconi di Milano, Daniela ha dimostrato fin da subito una determinazione e una capacità fuori dal comune. La sua carriera ha preso il volo immediatamente dopo la laurea, segnata da traguardi incredibili che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore dei mercati europei.

Il suo percorso è stato costellato di successi accademici e professionali: una Medaglia d’Oro per meriti scolastici alla Bocconi, un Master all’Università di Copenaghen e uno stage in connessione europea a Lussemburgo. Daniela ha ricoperto ruoli di rilievo in istituzioni finanziarie di prim’ordine, iniziando come funzionario di Mediocredito Centrale a Milano, per poi proseguire come funzionario intergovernativo a Parigi in Eutelsat, dove pianificava il ritorno degli investimenti per i lanci dei satelliti.

La sua carriera l’ha portata a diventare dirigente di banche per mercati europei, sempre a Parigi. Daniela Lombardo era conosciuta per la sua intelligenza acuta e la capacità di analisi straordinaria, qualità che le hanno permesso di raggiungere i vertici del mondo finanziario in tempi record. Tuttavia, ciò che la rendeva davvero unica era la sua sensibilità fuori dal comune.

Questa combinazione di brillantezza e umanità la distingueva in un settore spesso percepito come freddo e impersonale. Le persone che hanno avuto la fortuna di lavorare con Daniela la descrivono come una persona tenace, che affrontava ogni sfida con determinazione e passione. Nonostante i suoi numerosi successi professionali, Daniela non ha mai perso di vista ciò che è veramente importante: le relazioni umane e l’empatia. La sua capacità di comprendere e supportare gli altri, anche nei momenti di maggiore pressione, era una testimonianza della sua straordinaria sensibilità.

Oltre alla sua eccezionale carriera e sensibilità, Daniela viveva secondo valori profondi legati all’amicizia, alla coerenza e alla famiglia. Questi principi erano il fulcro della sua vita e guidavano ogni sua azione, rendendola non solo una professionista rispettata, ma anche una persona amata da tutti coloro che la conoscevano.

Purtroppo, la vita di Daniela è stata segnata anche da grandi dolori personali, che ha affrontato con la stessa forza e dignità che caratterizzavano il suo approccio alla vita professionale. La perdita dei suoi genitori, Mario e Salva, ha rappresentato un duro colpo per lei, ma nonostante questo, Daniela ha continuato a vivere con una profonda attenzione agli altri, mostrando una resilienza rara.

Daniela Lombardo ci lascia un’eredità di eccellenza, non solo nel campo della finanza, ma anche come esempio di come l’intelligenza e la sensibilità possano creare una persona davvero straordinaria. La sua vita e il suo lavoro sono una testimonianza di come si possa raggiungere il successo senza mai perdere di vista l’importanza dell’umanità e della connessione con gli altri. In un mondo che spesso celebra solo il successo materiale, la storia di Daniela ci ricorda il valore inestimabile della sensibilità, dell’amicizia, della coerenza e della famiglia.

Il fratello gemello Vincenzo (con lei nella foto) ha voluto condividere alcune parole: “Daniela era un angelo, era la mia metà, la mia gemella, la mia famiglia. Una donna di un’intelligenza non comune, di una purezza d’animo come pochi. Mi ha protetto da piccolo: era lei la più forte. L’ammiravo per la tenacia che metteva nei suoi studi, poi nel suo lavoro e ancor di più, nonostante le avversità, nella sua vita. Bastava una sua carezza e un semplice sorriso per farmi stare bene. Il destino prima ci ha separato dai nostri genitori Mario e Salva e poi mi ha separato dalla mia gemella nel giorno del nostro compleanno, spegnendo un’ultima candela di luce. Cara Daniela, sei andata via tra le mie braccia ma sono certo che ti stanno accogliendo Mamma e Papà, tornando a farti sorridere come meriti. Ciao sorella mia, ciao Daniela. Il mio cuore è con te. Come scrivevi tu, Ichelibe.”

I funerali di Daniela Lombardo saranno celebrati lunedì alle ore 15:30 nella chiesa di San Francesco a Cefalù.