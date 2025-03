Aveva 30 anni

E’ Denis Agnello la vittima della tragedia in contrada Molara. Era il titolare dell’azienda Kowig srl, specializzata nella realizzazione di infissi e serramenti. Il giovane uomo ha perso la vita mentre era al lavoro nella sua ditta: è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando, per lui non c’è stato nulla da fare. Denis era originario dell’Ucraina e nel tempo libero amava uscire per mare e praticare la pesca. Lascia la moglie e una figlia di appena 3 anni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il giovane imprenditore, che aveva assunto la guida dell’attività dopo la scomparsa del padre, era alla guida di un muletto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. I colleghi presenti hanno tentato disperatamente di sollevare il veicolo per liberarlo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze dei lavoratori per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche gli ispettori dello Spresal dell’Asp, incaricati di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il cordoglio

Il triste episodio ha lasciato nel dolore la comunità e i familiari del giovane: “Questa mattina, un giovane cittadino termitano, Denis Agnello, ha perso la vita in un tragico incidente sul luogo di lavoro alla Zona Industriale di Termini Imerese, presso la ditta Kowin, di cui era titolare. Alla famiglia Agnello rivolgiamo la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio” scrive la consulta giovanile di Termini Imerese.

“Che tragedia sentite condoglianze alla famiglia Agnello per la Prematura scomparsa di Denis Agnello”, scrive una concittadina.

Si aggiunge al cordoglio anche il partito democratico di Termini Imerese: Purtroppo la tragica notizia della morte di Denis Agnello è stata confermata e diffusa dagli organi di stampa. Una notizia che scuote la nostra città. Una morte sul lavoro. Un’altra dura prova per la famiglia Agnello alla quale sentiamo di rivolgere i nostri sentimenti di vicinanza e il nostro profondo cordoglio”