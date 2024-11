aperta un'inchiesta

Un incidente sul lavoro si è verificato stamane in contrada Maucini, a Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale e del commissariato, a perdere la vita è stato un 27enne, originario di Pachino, che è rimasto schiacciato da un mezzo meccanico mentre era impegnato in alcuni lavori in un appezzamento di terreno.

Inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita, troppo gravi le lesioni riportate dalla vittima. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per accertare se vi sono delle responsabilità in questa nuova tragedia sul lavoro.