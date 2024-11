L'incidente

Incidente alle prime luci del mattino a piazza Indipendenza, a pochi metri dalla Presidenza della Regione. Secondo le prime ricostruzioni un uomo alla guida di una vettura avrebbe impattato a forte velocità contro una Fiat Panda parcheggiata.

Sul posto i carabinieri

Lo scontro ha fatto capovolgere la Panda, generando un forte rumore e allertando gli abitanti della zona. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire al responsabile e un carratrezzi, che ha rimosso la vettura in modo che la strada venisse pulita, al momento non risultano feriti.

Morto un bimbo di 8 anni in un incidente sulla Palermo-Catania, due feriti e traffico in tilt

Alle 18.30 circa di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese è intervenuta lungo l’autostrada A19 direzione Catania all’altezza dell’agglomerato industriale per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture una della quali capottata. Nell’incidente è morto un bimbo di 8 anni Gioele Tempra, di Campofelice di Roccella.

Sono rimaste coinvolte quattro persone tre delle quali trasportate in ospedale dal personale 118 intervenuto. Gli occupanti erano già fuori dai veicoli prima dell’arrivo della squadra dei vigili che ha proceduto in accordo con la Polizia Stradale alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interssata dal sinistro.

Incidente mortale a Pioppo: giovane automobilista perde la vita

Un giovane automobilista è deceduto all’ospedale Ingrassia a causa delle ferite riportate dopo che la sua auto è andata fuori strada nei pressi di Pioppo. Un violento impatto che non gli ha dato scampo. A quanto pare un sinistro autonomo causato da un malore o da un colpo di sonno.

La vittima è Emanuele Favaloro, palermitano di 25 anni, padre di un bimbo di quattro anni. Stava tornando a casa alla fine del suo turno di lavoro. A nulla è servita la corsa in ospedale nel tentativo di rianimarlo. Le sue condizioni erano troppo gravi e niente hanno potuto i medici e i sanitari che lo hanno soccorso.

Disposta autopsia su Antonino Cangemi

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Antonino Cangemi l’uomo di 66 anni che è morto in viale Regione Siciliana all’altezza di via Perpignano. La dinamica e le cause della morte sono ancora al centro dell’indagini della polizia municipale. La vittima sarebbe stata investita due volte.

La tragedia

Prima da una Smart e poi, nell’altra carreggiata, da un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Bisogna chiarire se l’uomo sia caduto per un malore prima di essere investito dall’auto. Per questo la procura ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo che è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Intanto il conducente della Smart, un palermitano di 20 anni V.C., è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Like this: Like Loading...