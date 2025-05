Un altro sorriso si spegne troppo presto: la comunità dell’Acquasanta, a Palermo, è in lutto per la scomparsa di Emanuela Amorello, venuta a mancare a soli 45 anni dopo una dura battaglia contro la malattia. Donna dal cuore grande, dolce e profondamente autentica, Emanuela ha lasciato un segno indelebile nella vita di chiunque abbia incontrato. Moglie amorevole, madre premurosa e figlia affezionata, è stata un pilastro per la sua famiglia e un esempio luminoso per la sua comunità. L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì 12 maggio alle ore 10 presso la Chiesa Gospel Forum.

Il cordoglio

Sono numerosi i messaggi di affetto e dolore scritti in queste ore. “Sono tante le persone che incontriamo lungo il nostro cammino…e poi ci sono quelle anime come te, diverse, uniche, speciali, con un’aurea bellissima di amore e vita, che illuminano tutto quello che le circonda. Il tuo meraviglioso sorriso, i tuoi occhi intensi, la speranza, l’energia positiva e la tua grande Fede, presente in ogni tua parola, saranno sempre vive in noi. Nonostante il dolore, il vuoto, le lacrime, so che sei lì, nella Luce di Dio e so che sarai qui, tra le stelle, le nuvole, il cielo e il mare, nella parte più bella del nostro cuore. Per sempre. Ciao tesoro” ha ricordato Marzia.

Poi ancora: “Mi stringo al dolore della comunità dell’Acquasanta, della comunità dell’Istituto Comprensivo Abba Alighieri, della famiglia e di tutti gli amici e le amiche di Emanuela per la prematura scomparsa. Con Silvia, con altre Mamme, con Alessandro Benincasa e con Massimiliano Caramia abbiamo fatto tante cose per la scuola e per i bambini e nonostante la malattia, Emanuela è stata sempre presente. Grazie Emanuela, guida dal cielo le tue giovanissime figlie e tuo marito. Buon viaggio!” ha scritto Ottavio Zacco, consigliere comunale di Palermo.

In tanti ricordano i valori umani che solo Emanuela sapeva trasmettere: “Un altro sorriso si spegne, un altro cuore nobile ci lascia con respiri spezzati e con tanto dolore. Ciao Emanuela, la tua famiglia, i tuoi amici, il territorio saprà restituirti ciò che con naturalezza e amore hai consegnato a noi. Grandissimo apprezzamento per quello che hai portato avanti e per me sei esempio di amore e di elevatissimi valori umani.” Ha ricordato Alessandro.