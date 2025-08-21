Aprirà alle 15 di oggi, giovedì 21 agosto, la Camera Ardente di Francesco (Ciccio) Musotto, l’indimenticato Presidente della Provincia di Palermo morto ieri all’età di 78 anni.

Su disposizione del sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, la camera ardente dell’ex Presidente della Provincia Francesco Musotto sarà allestita presso Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana di Palermo a partire dalle 15 del 21 agosto

Francesco Musotto, una famiglia politica

Nipote dell’omonimo Francesco Musotto del 1881, Alto Commissario per la Sicilia, deputato alla Camera, sia del Regno d’Italia che della Repubblica, Francesco Musotto era stato un esponente del Partito socialista poi confluito in Forza Italia.

Da socialista fu consigliere comunale a Pollina, poi deputato regionale (lo sarebbe stato anche nelle fila del MpA in seguito) prima di approdare a Forza Italia partito del quale fu se non fra i fondatori quantomeno fra i primi aderenti.

Nella schiera degli azzurri fu eletto, nel 1994, Presidente della Provincia Regionale di Palermo, ruolo nel quale lo ricordano tutti. In seguito è stato nuovamente deputato regionale ed europarlamentare ma da tempo, ormai, si era ritirato alla politica così come dalla professione legale.

L’arresto e l’assoluzione

Nel novembre del 1995, da Presidente della Provincia, venne arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L’intera vicenda era sostenuta soltanto dalle dichiarazioni di alcuni pentiti. Musotto venne scarcerato dal Riesame e poi assolto nell’aprile 1998. Questa vicenda restò la più amara della sua vita. Fu uno dei processi sulla base dei quali venne cambiata la legge e divenne obbligatorio il riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La rottura con Forza Italia

Nel 2001 Musotto ruppe con Forza Italia e si candidò sindaco di Palermo contro Diego Cammarata che fu poi eletto. Ma nonostante le divergenze politiche i rapporti fra Musotto e i forzisti continuarono tanto che oggi sono soprattutto gli azzurri a ricordarlo dopo gli interventi istituzionali di ieri.

Gli azzurri lo ricordano

“La scomparsa di Ciccio Musotto mi colpisce profondamente. Con lui ho condiviso otto anni intensi nella giunta provinciale di Palermo, anni durante i quali ho potuto apprezzare le sue straordinarie qualità umane e politiche, le grandi doti di giurista e amministratore. Ciccio è stato un uomo di grande spessore, con una storia istituzionale di straordinario rilievo come amministratore e legislatore. Ha servito le nostre comunità con competenza e passione alla Provincia di Palermo, all’Assemblea Regionale Siciliana e al Parlamento Europeo, dimostrando sempre grande energia e rinnovato impegno per il bene della Sicilia. Era un vero azzurro, un politico di razza che ha incarnato i valori migliori di Forza Italia, lasciando un segno indelebile in ogni ruolo istituzionale ricoperto. La Sicilia perde oggi un uomo di grande valore. Alla famiglia Musotto vanno le condoglianze mie personali e di tutta Forza Italia Sicilia” dice Marcello Caruso, Coordinatore Regionale di Forza Italia in Sicilia.

Profondo cordoglio e commozione per la scomparsa dell’onorevole Francesco Musotto. Li esprime Francesco Scoma, presidente di AMG Energia, che assieme a Musotto ha condiviso una stagione importante di impegno politico e di militanza nello stesso partito. “La notizia mi ha profondamente addolorato – dice Scoma – Ci univa una lunga conoscenza, l’impegno e la passione per la politica intesa come servizio, l’attenzione e la cura per ogni iniziativa. Con Francesco Musotto, come presidente della Provincia di Palermo e come deputato dell’Ars, si era creato nel tempo un rapporto di amicizia e di stima. Ci mancherà la sua visione, la sua competenza, la sua dedizione”.

“La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui se ne va un caro amico e un compagno di tante battaghe politiche, un uomo che ha onorato Forza Italia e le istituzioni siciliane con dedizione esemplare. Il legame e l’amicizia che da generazioni uniscono la mia famiglia con la famiglia Musotto rendono questo momento ancora più doloroso per me personalmente. Francesco ha rappresentato il meglio della politica siciliana: europalamentare di grande spessore, presidente della Provincia di Palermo e deputato regionale sempre attento ai bisogni del territorio. Oggi la Sicilia perde una persona di grande passione e sensibilità, un politico che ha saputo coniugare competenza e umanità al servizio della nostra terra. Alla famiglia Musotto vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il gruppo di Forza Italia all’ARS.” dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Ars.

Anche i Consiglieri Metropolitani Armetta, Inzerillo, Meli, Rizzo e Terrani esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’Onorevole Francesco Musotto, figura di spicco del panorama politico-istituzionale siciliano e simbolo della Provincia palermitana.

“Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Francesco Musotto ha rappresentato un punto di riferimento per le istituzioni locali e nazionali, distinguendosi per competenza, equilibrio e profondo senso delle istituzioni. Il suo impegno costante per il territorio, unito a una visione amministrativa moderna e lungimirante, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della comunità provinciale e al rafforzamento del ruolo degli enti locali.

La sua memoria resterà un esempio di dedizione al servizio pubblico, di integrità e di alto profilo istituzionale”.