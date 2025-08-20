E’ morto a Palermo l’ex eurodeputato di Forza Italia Francesco Musotto, 78 anni. Avvocato di professione Musotto era stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente della Provincia a Palermo.

Francesco Musotto, una famiglia politica

Nipote dell’omonimo Francesco Musotto del 1881, Alto Commissario per la Sicilia, deputato alla Camera, sia del Regno d’Italia che della Repubblica, Francesco Musotto era stato un esponente del Partito socialista poi confluito in Forza Italia.

Nella schiera degli azzurri fu eletto, nel 1994, Presidente della Provincia Regionale di Palermo, ruolo nel quale lo ricordano tutti. In seguito è stato deputato regionale ed europarlamentare ma da tempo, ormai, si era ritirato alla politica così come dalla professione legale.

Su disposizione del sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, la camera ardente dell’ex Presidente della Provincia Francesco Musotto sarà allestita domani presso Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana di Palermo.

Schifani “Uomo sempre al servizio della comunità”

“La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui ho condiviso una conoscenza ultradecennale e un comune percorso politico nello stesso partito, sempre nel segno della stima reciproca. Da presidente della Provincia di Palermo e da europarlamentare ha servito con impegno e competenza la comunità siciliana. Alla sua famiglia rivolgo, a nome personale e del governo regionale, le più sentite condoglianze” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Galvagno: “Protagonista dell’avvio della seconda Repubblica”

“Apprendo con sincero cordoglio la scomparsa dell’avvocato Francesco Musotto, figura di primo piano della politica siciliana e tra i principali protagonisti dell’avvio della Seconda Repubblica. La sua presidenza della Provincia regionale di Palermo è infatti ancora ricordata come una delle esperienze più significative dell’amministrazione degli enti intermedi. La sua lunga carriera ha testimoniato un impegno costante per la comunità siciliana che ha servito con una straordinaria visione sia a Palazzo dei Normanni sia al Parlamento europeo. Alla famiglia Musotto giungano le più sincere condoglianze in questo momento di profondo dolore” dice il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno.

Il messaggio del sindaco metropolitano Roberto Lagalla

“A nome personale e a titolo dell’intera comunità palermitana, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Francesco Musotto. È con sincero dispiacere che ricordo il suo impegno instancabile alla guida della Provincia di Palermo, ruolo nel quale ha affrontato sfide complesse – dall’emergenza rifiuti alle questioni infrastrutturali – con passione, dedizione e un forte senso delle istituzioni” ha subito commentato l’attuale sindaco metropolitano di Palermo (ruolo che di fatto è quello di Presidente della Provincia in virtù della nuova legge e che lo rende in qualche misura successore di Musotto) Roberto Lagalla.

“La sua azione come presidente della Provincia, eletto nel 1994 e poi nuovamente nel 1998, 2003 e fino al 2008, è stata caratterizzata da una visione pragmatica e da una lealtà verso il territorio che lo renderanno indelebili nel cuore di chi ha avuto occasione di collaborare con lui”.

Il ricordo personale

“A livello personale, ho sempre avuto con Francesco un rapporto di stima oltre che di amicizia, fondato su un comune desiderio di contribuire al bene della nostra città e della Sicilia. Ricordo con affetto i momenti di confronto civile e sincero che abbiamo condiviso, nel rispetto reciproco e nella passione per il servizio pubblico”.

“La sua memoria rimarrà viva nella nostra comunità, anche attraverso gli insegnamenti del suo impegno civico e della sua dedizione alla politica come vocazione al servizio dei cittadini.

In questo doloroso momento, desidero porgere le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato” ha concluso il sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla.

Le parole di Totò Cuffaro

“La notizia della scomparsa di Ciccio Musotto mi addolora profondamente. Con lui la Sicilia perde non solo un protagonista della vita politica e istituzionale, ma soprattutto un uomo di grande cultura, signorilità e passione civile” dice il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro.

“Ho avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui momenti importanti per le Istituzioni: ne ricordo la lealtà, la competenza e la capacità di ascolto, doti rare che lo hanno reso un punto di riferimento rispettato e stimato”.

“Con la sua dedizione e il grande rispetto delle Istituzioni ha presieduto per diversi anni l’ex Provincia di Palermo, gestendo diverse problematiche, servendo il territorio e anteponendo sempre i bisogni della comunità. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla Provincia di Palermo, negli anni in cui l’ente offriva alla comunità servizi indispensabili”.

“Tutta la Democrazia Cristiana esprime condoglianze. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene giunga il mio più sincero abbraccio e il sentimento di un dolore che è comune a tutta la nostra comunità siciliana e non”.