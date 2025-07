Se l’è portato via un male incurabile all’età di 55 anni. Gaspare Cucinella, ginecologo e primario dell’ospedale Cervello di Palermo, è scomparso prematuramente lasciando profondo sgomento tra chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo. “Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e per l’ entusiasmo e l’ umanità che ci hai trasmesso. Sei sempre stato dalla nostra parte e ci hai sempre incoraggiato a inseguire i nostri sogni. Avrai un posto insostituibile nel nostro cuore. Grazie. Ciao Prof” scrive una alunna su Facebook. Cucinella era anche un professore associato della scuola di specializzazione in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della riproduzione umana dell’università di Palermo.

Il cordoglio

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Gaspare Cucinella: uomo di straordinaria professionalità, primario di Ginecologia e Ostetricia all’Ospedale Cervello e professore associato presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana del nostro Ateneo. Con la sua scomparsa, l’Università degli Studi di Palermo perde un docente stimato, un ricercatore rigoroso e un maestro esemplare per intere generazioni di specializzandi. La sua dedizione alla cura delle pazienti, unita a una profonda umanità, ha rappresentato un ponte solido tra l’impegno accademico e la pratica clinica. A nome personale e di tutta la comunità universitaria, esprimo la più sincera vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari.” Queste, le parole di cordoglio del rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri.

Sui social si moltiplicano i messaggi in ricordo del dottore Gaspare Cucinella. Tra questi, anche il sindaco di Cinisi, Vera Abbate ha voluto ricordare con affetto e stima la figura del noto ginecologo, figlio del dottore Nicola Cucinella, originario del paese: “Con grande costernazione e profondo dolore apprendiamo la notizia della scomparsa del Prof. Gaspare Cucinella, stimato ginecologo, primario dell’Ospedale Cervello di Palermo e professore universitario presso il Policlinico Universitario di Palermo. Aveva solo 55 anni. Un male incurabile lo ha strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari, della sua comunità e del mondo medico, al quale ha dedicato tutta la sua vita con passione, competenza e umanità. Figlio del nostro concittadino Dott. Nicola Cucinella, Gaspare è stato un punto di riferimento nella sanità siciliana, un apprezzato ricercatore e un maestro per tanti studenti e giovani medici. A nome mio personale e dell’intera comunità, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci stringiamo a voi in questo momento di immenso dolore”.