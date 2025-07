di Davide Di Stefano

Si è spento Giorgio Lo Cicero, storico operatore televisivo palermitano. Una figura professionale preziosa, ma soprattutto un uomo di rara umanità, sempre disponibile, attento, preciso e rispettoso. Chi ha lavorato con lui sa quanto contasse la sua presenza silenziosa ma fondamentale, sempre pronto a cogliere l’essenza di ogni storia attraverso l’obiettivo della sua telecamera.

Giorgio ha iniziato la sua carriera presso la storica società di produzione MOVIE, punto di riferimento per il giornalismo televisivo in Sicilia, per poi continuare come libero professionista, collaborando con alcune delle più importanti emittenti nazionali e internazionali, tra cui Mediaset, Rai e diverse televisioni estere. I suoi servizi da Palermo hanno spesso rappresentato una finestra autentica sulla Sicilia, documentando la cronaca, la cultura e le trasformazioni del territorio con grande rigore e sensibilità.

Ma Giorgio era molto più di un operatore televisivo. Era un uomo buono, corretto, sempre disponibile ad aiutare gli altri, con un’anima gentile che si rifletteva nel suo modo di lavorare e di vivere. Mai sopra le righe, sempre affidabile, capace di affrontare anche le situazioni più complesse con equilibrio e umanità.

Chi lo ha conosciuto non potrà dimenticare la sua discrezione, la sua professionalità e quel modo unico di “esserci” senza mai mettersi in mostra. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene, l’abbraccio sincero di tutti coloro che hanno condiviso con lui momenti di lavoro, di vita e di amicizia.

Ciao Giorgio, e grazie. Il tuo sguardo resterà con noi, in ogni immagine che ci hai lasciato.