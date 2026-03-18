Palermo perde un altro pezzo della sua storia: addio a Giuseppa Barresi, anima della Vucciria e memoria storica con i suoi quasi 95 anni di una Palermo che fu.

Palermo piange la scomparsa di Giuseppa Barresi, conosciuta come la Zia Pina, storica figura del mercato della Vucciria, che per anni ha gestito con dedizione e sacrificio un’attività di vendita di frutta e verdura con il marito scomparso anni fa, diventando nel tempo un punto di riferimento umano e commerciale per l’intera comunità.

Con la sua scomparsa, la città perde non soltanto una lavoratrice instancabile, ma un autentico presidio di identità popolare. La Vucciria, luogo simbolo della tradizione mercatale palermitana, si impoverisce di una presenza che ha contribuito concretamente a mantenere viva l’anima, in anni complessi segnati da profonde trasformazioni sociali ed economiche.

Pina Barresi rappresentava quella generazione di operatori che, con dignità e spirito di sacrificio, hanno custodito il valore del mercato come spazio di relazioni, cultura e appartenenza. Il suo banco non era soltanto un’attività commerciale, ma un luogo di incontro, di scambio e di vita quotidiana.

In questo momento di dolore, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia D’Alia e Barresi, condividendo il lutto con tutta la comunità della Vucciria, che oggi perde una delle sue figure più autentiche e rappresentative.

La memoria di Giuseppa Barresi resterà viva nella storia del mercato e nel cuore di quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne l’umanità.