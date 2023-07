Addio al Reddito di cittadinanza. Con il pagamento dell’ultima rata prevista dalla legge, avvenuto fra ieri e oggi (27-28 luglio), scatta l’abrogazione del sussidio così come era stato pensato dal governo Conte e dai 5 stelle.

Beneficio sospeso con un SMS

Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall’Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa. L’ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio. Secondo quanto si apprende il messaggio annuncia la sospensione in attesa della presa in carico dei servizi sociali.

Solo 80mila che famiglie che saranno prese in carico dai servizi sociali

Sarebbero 88mila le persone che potrebbero essere prese in carico. Tra agosto e settembre circa 80mila nuove famiglie dovrebbero avere il beneficio sospeso poiché scadono i sette mesi di durata.

Continuano le operazione contro gli abusi

Intanto continuano le operazioni contro gli abusi che sono stati perpetrati nel percepimento di questa misura.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, hanno individuato 32 soggetti che avrebbero beneficiato del reddito di cittadinanza senza averne diritto.

In particolare, l’attività delle fiamme gialle del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo si è incentrata sull’analisi delle domande presentate da alcuni soggetti che, secondo le informazioni raccolte ed analizzate risultavano condannati in via definitiva per almeno uno dei cosiddetti “reati ostativi”, ricevendo il sussidio in maniera diretta o attraverso i familiari.

Sequestro beni nei confronti degli indagati

Considerato la condotta tenuta, i finanzieri hanno proceduto a segnalare i soggetti alla Procura di Palermo che ha emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal gip per complessivi 206.513,93 euro in esecuzione del quale sono stati sottoposti a vincolo giudiziale conti correnti, 5 autoveicoli e 2 immobili.

