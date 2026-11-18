Non si fa attendere la risposta di Forza Italia allo strappo politico consumatosi ieri a Caltanissetta. A prendere posizione dopo il passaggio del sindaco Walter Tesauro (insieme a due assessori e tre consiglieri comunali) nelle fila di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, è l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. L’esponente forzista respinge al mittente le motivazioni dell’addio e rilancia l’azione del partito nel Nisseno.

“Nessun indebolimento, al via nuove interlocuzioni”

Per Tamajo, la fuoriuscita del primo cittadino e del suo gruppo non scalfisce la tenuta degli azzurri nel capoluogo nisseno, ma segna piuttosto un punto di ripartenza. “L’uscita del sindaco Walter Tesauro e dei suoi pochi sodali da Forza Italia non può essere interpretata come un indebolimento del partito – dichiara l’assessore regionale –. Ritengo, invece, che possa rappresentare un’opportunità per aprire una nuova fase politica. Il nostro gruppo ha dato tanto a Caltanissetta e ha ancora molto da dare e da raccogliere in termini di consenso e partecipazione”.

Secondo l’esponente di governo, l’addio del sindaco ha già attivato nuovi movimenti interni: “L’uscita del sindaco e dei suoi adepti da Forza Italia ha già aperto una serie di interlocuzioni che porteranno nuova linfa al partito in provincia di Caltanissetta”.

L’affondo sulle motivazioni e il richiamo a Totò Cardinale

Pur rispettando la scelta personale del primo cittadino, Tamajo contesta duramente la ricostruzione politica fornita per giustificare lo strappo, rivendicando il peso determinante del partito nelle elezioni comunali del 2024. “Non intendiamo esprimere giudizi sul nuovo percorso politico del sindaco di Caltanissetta: è una scelta che appartiene alla sua coscienza e al suo libero arbitrio – afferma –. Tuttavia, questa decisione non può essere giustificata attraverso mistificazioni estranee alla cultura politica alla quale siamo stati educati. Ritengo ingenerose le sue considerazioni rispetto alla presenza del nostro gruppo, che ha contribuito concretamente alla sua elezione”.

L’assessore ricorda quindi l’impegno profuso durante la campagna elettorale e l’apporto dell’ex ministro Totò Cardinale, “al quale andrebbe riconosciuto il merito di aver contribuito a recuperare una situazione politica particolarmente complessa, determinata da una serie di eventi traumatici”. E aggiunge: “Bisognerebbe conservare quel minimo di gratitudine che si deve a chi ha contribuito a determinare il proprio successo elettorale”.

Il tema delle correnti e l’assenza a Mussomeli

Nel mirino della replica finisce anche il riferimento alle dinamiche interne al partito, con Tamajo che difende la dialettica tra le diverse anime forziste: “Attribuire alla nostra presenza la nascita di una dualità politica non corrisponde alla realtà dei fatti. Quella dialettica era già presente prima del nostro arrivo. Le diverse sensibilità e le correnti rappresentano, peraltro, l’espressione più viva e democratica di ogni partito. La pluralità delle idee è una ricchezza, non un limite. Il pensiero unico non appartiene alla cultura democratica, ma è proprio dei regimi totalitari”.

L’esponente azzurro rivendica infine il proprio legame costante con il territorio, ricordando le recenti tappe nei comuni della provincia e lanciando una stoccata diretta al sindaco nisseno: “Anche a Mussomeli abbiamo promosso un’iniziativa politica animata dalla stessa volontà di lavorare per il benessere del territorio. In quell’occasione, tuttavia, brillava per la sua assenza proprio il sindaco Tesauro, che pure era stato invitato”.

Il futuro degli azzurri nel Nisseno

In chiusura, Tamajo ribadisce il legame personale con la città — definita “una seconda casa, una città che vivo ogni domenica anche attraverso la passione per la Nissa” — e traccia la linea per il futuro di Forza Italia in provincia: “Forza Italia continuerà il proprio percorso, accogliendo nuovi amministratori ed esponenti della società civile che contribuiranno a rafforzare ulteriormente il nostro radicamento nel territorio nisseno. Senza inseguire improbabili spazi politici o ricorrere a scorciatoie che non appartengono al nostro modo di intendere e praticare la politica”.