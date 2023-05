Affidata la nuova gestione dei servizi di ristorazione all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e i 60 lavoratori in servizio riescono a salvare il proprio posto. Lo comunica la Uiltucs Sicilia che assieme alle altre sigle Filcams Cgil e Fisascat Cisl ha incontrato le società Autogrill Italia spa e Palermo Airport F&B aggiudicatrici della gara di appalto indetta da Gesap per la gestione degli spazi commerciali. Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia e Ida Saja, segretario generale aggiunto, spiegano che “a seguito della gara, Autogrill Italia spa, che negli ultimi 12 anni ha gestito l’intera area di ristorazione presente in aeroporto, si è aggiudicata la zona “Air Side” mentre Palermo Airport F&B opererà nella zona “Land Side”.

La Uiltucs Sicilia esprime grande soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo di passaggio che, dopo lunghi confronti, ha visto tutti i presenti concordi nel garantire e tutelare i 60 lavoratori coinvolti garantendo, agli stessi, continuità occupazionale nonché l’applicazione di ogni istituto contrattuale e extracontrattuale di miglior favore, compresi eventuali scatti di anzianità maturati, eventuali trattamenti salariali, sostenendo i loro diritti e prerogative.

La Uiltucs ha tutelato in questa fase “tutti i lavoratori per garantire agli stessi pieni diritti e tutele eliminando possibili discriminazioni e distinzioni strumentali che non sarebbero state tollerate. Ad Autogrill Italia e a Palermo Airport F&B la Uiltucs Sicilia augura buon lavoro e grande successo che possa riverberarsi sull’intera città di Palermo e soprattutto sui lavoratori”.

A dicembre l’assegnazione dei servizi

Autogrill e il raggruppamento di imprese costituito da My Chef e Chef Express sono le imprese che per i prossimi dieci anni gestiranno ristoranti e bar dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Ad inizio dicembre 2022 la Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano, ratificò l’assegnazione.

Si tratta di aree date in subconcessione che fanno parte della gara in due lotti “land side” e “air side”, prima e dopo i controlli di sicurezza. L’importo complessivo di ricavi per Gesap è stimato in oltre 30 milioni di euro in dieci anni. La gara prevedeva la possibilità che i master contractor, concorrenti di livello Internazionale, potessero poi a loro volta coinvolgere marchi locali di qualità nella gestione dei vari punti vendita.