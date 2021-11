Aeroporto Palermo: nessuna riduzione dei collegamenti nel post Alitalia

Cleo Li Calzi ospite di TalkSicilia

Il passaggio da Alitalia ad Ita non ha ridotto il numero dei collegamenti aerei con Palermo. Lo ha spiegato, ai microfoni di TalkSicilia, Cleo Li Calzi, consigliere di amministrazione di Gesap SpA, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo “Falcone Borsellino”.

Secondo la manager, invece, sarebbero aumentati. Gli slot precedentemente operati dalla “defunta” compagnia di bandiera italiana Alitalia, dunque, sarebbero stati tutti coperti. “Non solo da Ita ma anche da compagnie low cost”, ha detto Li Calzi.

“Si sono liberati slot, quindi addirittura i collegamenti sono aumentati. Ora si trovano collegamenti con compagnie low cost in orari in cui prima quelle stesse compagnie non c’erano. Oggi un viaggiatore può avere la possibilità di andare a Roma e tornare in giornata con le low cost, prima questo era possibile soltanto con Alitalia. Quindi le tratte non sono diminuite. Sono ovviamente diminuite quelle operate da Ita rispetto al numero complessivo di voli che garantiva Alitalia”. Ma questo, secondo la consigliera Gesap, dipende anche dal fatto che Ita ha una flotta di cinquanta aeromobili, Alitalia ne aveva 120.

