Auto vandalizzata nel giorno del suo compleanno a Cleo Li Calzi

Solidarietà del Pd

Auto vandalizzata nel giorno del suo compleanno. Brutto risveglio per l’ex assessore regionale al Turismo, Cleo Li Calzi. La dirigente del Pd ha trovato la propria automobile vandalizzata in pieno Centro a Palermo. Lo rende noto il Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Rabbia e spavento

“A parte lo spavento e la rabbia iniziali -racconta al Gds – mi rimane una grande sensazione di tristezza. Ho raccontato l’episodio alla polizia e ho presentato formale denuncia. Posso escludere che si tratti di una vendetta legata alla mia vita privata, per il resto sarà la Digos a fare le indagini. Mi sento di dire che siamo di fronte a episodi di teppismo urbano davvero gravi.

Cleo Li Calzi è pure la vicepresidente del «Parco Libero» ad Acqua dei Corsari (intitolato a Libero Grassi) e attualmente anche consigliera di amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

Solidarietà di Cracolici

“Siamo di fronte ad un episodio che non può essere archiviato come semplice ‘teppismo’, bisogna capire cosa c’è dietro questo vero e proprio atto intimidatorio”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD a proposito della notizia degli atti vandalici sull’auto di Cleo Li Calzi, manager palermitana, già assessore regionale, attualmente consigliera di amministrazione della Gesap. “A Cleo – aggiunge Cracolici – va la mia personale e sincera solidarietà”.

Anche Filoramo

Fa eco a Cracolici anche Rosario Filoramo: “Si tratta dell’ ennesimo episodio di violenza nei confronti di persone impegnate in politica. Mi auguro che presto si faccia luce su questo inquietante episodio. A Cleo, dirigente del Pd palermitano va la mia personale solidarietà e quella di tutto il partito”.

Indagini in corso

Per identificare i responsabili le forze dell’ordine potrebbero acquisire le immagini delle telecamere della zona. In particolare, quelle installate nel palazzo e in un bar di fronte al luogo in cui si è verificato l’atto vandalico.