Parco Libero Grassi a Palermo, al via il concorso internazionale di idee (FOTO)

Redazione di

11/06/2021

Rigenerazione urbana e partecipazione nel nome di Libero Grassi Al via il concorso internazionale di idee per “Parco Libero” Sorgerà ad Acqua dei Corsari Le informazioni per partecipare Un concorso internazionale di idee per iniziare ad immaginare il futuro del Parco Libero, l’area di 11 ettari che si apre sulla costa sud di Palermo, ad Acqua dei Corsari, intitolata dal 2013 a Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia il 29 agosto 1991 per essersi opposto pubblicamente al racket delle estorsioni. Un’oasi urbana multifunzionale, il bando online La call è dell’associazione Parco Libero OdV, nata proprio per rigenerare quest’area e trasformarla in un’oasi urbana multifunzionale a servizio della città. Redatto in Italiano ed Inglese, il bando è online da questa mattina sul sito www.parcolibero.org, insieme alle schede tecniche e alle planimetrie dei luoghi. Scopo del concorso, bandito in partnership con IASLA – Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio: raccogliere il maggior numero di idee e proposte per ridisegnare questo angolo di città, a lungo abbandonato, e ora al centro di un piano di bonifica ambientale. Partecipazione e rigenerazione urbana “Abbiamo firmato ad agosto dello scorso anno un protocollo d’intesa con il Comune che ci dà titolo a promuovere progetti per il futuro di quest’area e, nonostante le complicazioni determinate dal Covid, siamo andati avanti con l’organizzazione del concorso di idee. Oggi siamo finalmente pronti a partire…”, dice con soddisfazione Alice Grassi, figlia dell’imprenditore e presidente dell’associazione Parco Libero. Insieme al bando, sul sito c’è anche una sua lettera ai partecipanti: un messaggio in cui racconta del padre prendendo le mosse dal brano di Giorgio Gaber “La libertà” in cui il cantautore spiega il valore della “partecipazione”: “Il parco deve essere partecipazione – scrive la Grassi – La costa sud per anni è stata utilizzata solo come discarica degli sbancamenti e delle demolizioni ad opera di chi ha partecipato al “sacco di Palermo”… mi auguro che presto questo parco possa invece ospitare tante associazioni affinché vi possano svolgere le loro attività per contribuire alla rigenerazione urbana di questa parte di città”. A chi è rivolto il concorso di idee Il concorso è rivolto a studenti e neo laureati (dal 2018 in avanti) dei Corsi di Laurea in Architettura del paesaggio e Architettura che possono partecipare individualmente o in gruppo e, in questo caso, integrare l’equipe progettuale anche con studenti e neolaureati (sempre dal 2018) in altre discipline come ad esempio Pianificazione urbanistica, Scienze agrarie e forestali, Scienze naturali e ambientali, Belle arti, Design, Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Scienze umanistiche, ed altri corsi motivandone l’apporto nell’ambito del progetto. I promotori e sostenitori del concorso di idee Promotori e sostenitori del concorso di idee sono: il Comune di Palermo (con cui l’associazione Parco Libero ha siglato un protocollo d’intesa), SITdA- Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura, l’Università degli Studi di Palermo, Confcommercio Imprese per l’Italia e Confcommercio Palermo. Hanno dato il loro patrocinio, inoltre: AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Iscrizioni fino al 16 luglio, presentazione dei progetti entro il 15 ottobre Le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino alla mezzanotte del 16 luglio. Per la presentazione degli elaborati, la scadenza è, invece, il 15 ottobre. A giudicare le 3 migliori proposte, tra quelle pervenute, sarà una giuria di dieci componenti presieduta da Manfredi Leone, coordinatore del concorso e professore di Architettura del Paesaggio all’Università di Palermo, e composta da: Alice Grassi, presidente dell’associazione Parco Libero; Sergio Marino, assessore del Comune di Palermo; Maria Luisa Germanà, docente Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo; Paolo Inglese, professore al Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo; Fabio Di Carlo, professore di Architettura del Paesaggio e presidente di IASLA; Mario Losasso, professore di Tecnologia dell’Agricoltura e presidente della SITdA; Maria Cristina Tullio, architetto paesaggista e presidente di AIAPP nazionale; Gualtiero Parlato, presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo; e Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. La premiazione a fine novembre. Per i primi tre progetti sono previsti premi in denaro: 3.000 euro al primo classificato; 1.500 euro al secondo; 750,00 euro al terzo. L’associazione Parco Libero L’Associazione Parco Libero, è nata a gennaio 2020, quale libera aggregazione di persone, senza fini di lucro, che ha come scopo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate alla rigenerazione sociale dell’area della costa Sud di Palermo e più specificatamente dell’area intitolata dall’Amministrazione Comunale a Libero Grassi. L’Associazione è nata dalla volontà di un comitato spontaneo di cittadini, che si sono fatti promotori e attente sentinelle dell’area urbana abbandonata al degrado e intestata nel 2013 alla memoria di Libero Grassi. Soci fondatori dell’Associazione Parco Libero sono: Alice Grassi, architetto (figlia di Libero) – Presidente; Cleo Li Calzi, project manager, esperta in marketing territoriale e Corporate Social Responsability – V. Presidente; Daniele Marannano, già presidente Addiopizzo – Segretario; Leo Agueci, già Procuratore DDA Palermo – Consigliere; Rachid Berradi, ex mezzofondista olimpico – impegnato nello sport come riscatto sociale – Tesoriere; Davide Grassi, impiegato (figlio di Libero); Alfredo Chiodi, dottore in ingegneria aerospaziale (nipote di Libero); Marcello Chiodi, professore ordinario di Statistica – Università di Palermo (genero di Libero); Gianna Di Piazza, docente di Fenomenologia delle arti contemporanee, Accademia Belle Arti di Palermo; Paolo Inglese, professore ordinario di Arboricoltura generale e direttore attività museali, Università di Palermo; Manfredi Leone, professore associato di Progettazione e architettura del paesaggio, Università di Palermo.

Rigenerazione urbana e partecipazione nel nome di Libero Grassi

Al via il concorso internazionale di idee per “Parco Libero”

Sorgerà ad Acqua dei Corsari

Le informazioni per partecipare

Un concorso internazionale di idee per iniziare ad immaginare il futuro del Parco Libero, l’area di 11 ettari che si apre sulla costa sud di Palermo, ad Acqua dei Corsari, intitolata dal 2013 a Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia il 29 agosto 1991 per essersi opposto pubblicamente al racket delle estorsioni.

Un’oasi urbana multifunzionale, il bando online

La call è dell’associazione Parco Libero OdV, nata proprio per rigenerare quest’area e trasformarla in un’oasi urbana multifunzionale a servizio della città. Redatto in Italiano ed Inglese, il bando è online da questa mattina sul sito www.parcolibero.org, insieme alle schede tecniche e alle planimetrie dei luoghi. Scopo del concorso, bandito in partnership con IASLA – Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio: raccogliere il maggior numero di idee e proposte per ridisegnare questo angolo di città, a lungo abbandonato, e ora al centro di un piano di bonifica ambientale.

Partecipazione e rigenerazione urbana

“Abbiamo firmato ad agosto dello scorso anno un protocollo d’intesa con il Comune che ci dà titolo a promuovere progetti per il futuro di quest’area e, nonostante le complicazioni determinate dal Covid, siamo andati avanti con l’organizzazione del concorso di idee. Oggi siamo finalmente pronti a partire…”, dice con soddisfazione Alice Grassi, figlia dell’imprenditore e presidente dell’associazione Parco Libero. Insieme al bando, sul sito c’è anche una sua lettera ai partecipanti: un messaggio in cui racconta del padre prendendo le mosse dal brano di Giorgio Gaber “La libertà” in cui il cantautore spiega il valore della “partecipazione”: “Il parco deve essere partecipazione – scrive la Grassi – La costa sud per anni è stata utilizzata solo come discarica degli sbancamenti e delle demolizioni ad opera di chi ha partecipato al “sacco di Palermo”… mi auguro che presto questo parco possa invece ospitare tante associazioni affinché vi possano svolgere le loro attività per contribuire alla rigenerazione urbana di questa parte di città”.

A chi è rivolto il concorso di idee

Il concorso è rivolto a studenti e neo laureati (dal 2018 in avanti) dei Corsi di Laurea in Architettura del paesaggio e Architettura che possono partecipare individualmente o in gruppo e, in questo caso, integrare l’equipe progettuale anche con studenti e neolaureati (sempre dal 2018) in altre discipline come ad esempio Pianificazione urbanistica, Scienze agrarie e forestali, Scienze naturali e ambientali, Belle arti, Design, Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Scienze umanistiche, ed altri corsi motivandone l’apporto nell’ambito del progetto.

I promotori e sostenitori del concorso di idee

Promotori e sostenitori del concorso di idee sono: il Comune di Palermo (con cui l’associazione Parco Libero ha siglato un protocollo d’intesa), SITdA- Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura, l’Università degli Studi di Palermo, Confcommercio Imprese per l’Italia e Confcommercio Palermo. Hanno dato il loro patrocinio, inoltre: AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Iscrizioni fino al 16 luglio, presentazione dei progetti entro il 15 ottobre

Le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino alla mezzanotte del 16 luglio. Per la presentazione degli elaborati, la scadenza è, invece, il 15 ottobre. A giudicare le 3 migliori proposte, tra quelle pervenute, sarà una giuria di dieci componenti presieduta da Manfredi Leone, coordinatore del concorso e professore di Architettura del Paesaggio all’Università di Palermo, e composta da: Alice Grassi, presidente dell’associazione Parco Libero; Sergio Marino, assessore del Comune di Palermo; Maria Luisa Germanà, docente Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo; Paolo Inglese, professore al Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo; Fabio Di Carlo, professore di Architettura del Paesaggio e presidente di IASLA; Mario Losasso, professore di Tecnologia dell’Agricoltura e presidente della SITdA; Maria Cristina Tullio, architetto paesaggista e presidente di AIAPP nazionale; Gualtiero Parlato, presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo; e Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo.

La premiazione a fine novembre. Per i primi tre progetti sono previsti premi in denaro: 3.000 euro al primo classificato; 1.500 euro al secondo; 750,00 euro al terzo.

L’associazione Parco Libero

L’Associazione Parco Libero, è nata a gennaio 2020, quale libera aggregazione di persone, senza fini di lucro, che ha come scopo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate alla rigenerazione sociale dell’area della costa Sud di Palermo e più specificatamente dell’area intitolata dall’Amministrazione Comunale a Libero Grassi. L’Associazione è nata dalla volontà di un comitato spontaneo di cittadini, che si sono fatti promotori e attente sentinelle dell’area urbana abbandonata al degrado e intestata nel 2013 alla memoria di Libero Grassi.

Soci fondatori dell’Associazione Parco Libero sono: Alice Grassi, architetto (figlia di Libero) – Presidente; Cleo Li Calzi, project manager, esperta in marketing territoriale e Corporate Social Responsability – V. Presidente; Daniele Marannano, già presidente Addiopizzo – Segretario; Leo Agueci, già Procuratore DDA Palermo – Consigliere; Rachid Berradi, ex mezzofondista olimpico – impegnato nello sport come riscatto sociale – Tesoriere; Davide Grassi, impiegato (figlio di Libero); Alfredo Chiodi, dottore in ingegneria aerospaziale (nipote di Libero); Marcello Chiodi, professore ordinario di Statistica – Università di Palermo (genero di Libero); Gianna Di Piazza, docente di Fenomenologia delle arti contemporanee, Accademia Belle Arti di Palermo; Paolo Inglese, professore ordinario di Arboricoltura generale e direttore attività museali, Università di Palermo; Manfredi Leone, professore associato di Progettazione e architettura del paesaggio, Università di Palermo.