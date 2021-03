Oggi la presentazione

La compagnia aerea Wizz Air apre la sua 42esima base a Palermo, la quarta in Italia

Annunciate 7 nuove rotte

Collegamenti con Basilea, Bologna, Londra, Milano, Pisa, Torino, Treviso e Verona

I nuovi collegamenti

La compagnia aerea Wizz air ha annunciato oggi la sua 42sima base a Palermo (baserà 2 aeromobili Airbus A321 all’aeroporto Falcone Borsellino a giugno) e ha annunciato 7 nuove rotte da Palermo a partire da giugno: Basilea-Mulhouse-Freiburg (Euroairport), Bologna, Londra Luton, Milano Malpensa (già operativa), Pisa, Torino, Treviso, Verona.

Intervenendo oggi alla conferenza stampa online per le nuove rotte George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air, ha detto: “Dopo 17 anni di operazioni di successo in Italia, sono lieto di annunciare la nostra quarta base italiana a Palermo.

L’annuncio di oggi è alla base del nostro impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli all’avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con la più bassa impronta ambientale in Europa”.

Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino , ha detto: “In un momento così difficile per il settore e per tutti, la decisione di Wizzair conferma l’interesse per la Sicilia delle grandi compagnie ed appare come un segnale di incoraggiamento per tutta la filiera turistica.Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente a questo progetto nonostante varie difficoltà legate alla pandemia. Salutiamo questo evento con grande soddisfazione e ringrazio coloro che hanno lavorato al progetto”.

La base Wizz Air a Catania aperta ad ottobre

L’apertura della base Wizz Air all’aeroporto di Catania Fontanarossa – seconda base italiana di Wizz – oggi sottolinea l’impegno della compagnia verso l’Italia e verso operazioni sostenibili e rispettose dell’ambiente. Le nuove rotte interne permetteranno agli studenti di tornare nelle loro università, permetteranno alle famiglie di passare più tempo insieme, rafforzeranno i rapporti commerciali dentro e fuori l’Italia e creeranno 80 nuovi posti di lavoro in modo diretto e molti di più nelle attività collegate.

La compagnia avvierà le nuove rotte da Catania grazie agli aeromobili di ultima generazione Airbus A321neo. L’A321neo ha sperimentato e incorporato le ultime tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e il design della cabina, riferimento per l’intero settore, ottenendo il 20% in meno di consumo di carburante e circa il 50% di riduzione dell’impronta acustica se confrontato con gli aeromobili della generazione precedente. Questa tecnologia del futuro permette a Wizz Air di restare la compagnia aerea più verde.