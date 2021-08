Temperature in diminuzione

Meno caldo per le giornate del 18 e 19 agosto in Sicilia

Dopo diversi giorni da bollino rosso, a Palermo “solo” bollino giallo per il 18 agosto

Rimane alto il rischio incendi in sette province

L’afa sembra concedere una piccola tregua per le giornate del 18 e del 19 agosto. Dopo oltre una settimana di rilevamenti da bollino rosso, a Palermo sono previste ondate di calore più mitigate. Quella del 18 agosto sarà una giornata da bollino giallo con 34 gradi percepiti. Stessa temperatura a Messina e due gradi in più a Catania. In queste due città non sono segnalate ondate di calore.

Lo si legge nell’avviso 177 della protezione civile regionale.

Il quadro meteorologico

Il bollettino appena diramato indica precipitazioni assenti o non rilevanti nell’isola. Venti moderati nord-occidentali, con rinforzi fino a tesi o localmente forti. Temperature in locale sensibile calo, ma ancora con valori elevati, su Sicilia ionica.

Caldo si attenua nelle altre città

I valori sono, quindi in flessione. Il caldo sarà più consone al periodo agostano ma lontano dalle temperature record della settimana scorsa. Previsti 34 gradi nel Siracusano, 33 nel Nisseno, 32 nell’Agrigentino, 30 nell’Ennese, 29 nel Trapanese.

Ma rischio incendi in sette province

Rimane alto in sette province il rischio incendi. Nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese, Ennese, Ragusano, Siracusano e Trapanese. Livello di pericolosità medio e preallerta arancione invece nel Messinese e nel Palermitano.

Per il 19 agosto temperature in diminuzione

Per giovedì 19 agosto è previsto un ulteriore calo delle temperature. Nessuna ondata di calore a Palermo dove le indicazioni della protezione civile regionale danno una temperatura massima percepita di 33 gradi.

Temperature percepite di 36 gradi a Catania e 34 a Messina ma senza nessun avviso di allerta per ondate di calore. Anche nelle altre città ci sarà un calo: previsti 33 gradi a Caltanissetta, 30 gradi un po’ ovunque.

Incendi nel Palermitano, Trapanese e Siracusano

Vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati anche oggi in diversi fronti per decine di incendi a Palermo. Le fiamme sono divampate lungo la statale 113 in zona di Altavilla Milicia tanto che il traffico è bloccato. Fiamme anche in collina tra le villette sempre nel comune di Altavilla.

Fuoco anche lungo l’autostrada Palermo-Catania

Roghi anche lungo l’autostrada Palermo-Catania tra Trabia e Altavilla Milicia. Incendi anche nei pressi delle abitazioni a San Nicola l’Arena, frazione del comune di Trabia. Nel trapanese ci sono incendi nella zona di Segesta, al confine tra Calatafimi, Alcamo e Castellammare del Golfo. Sono state evacuate preventivamente le terme di Gorga. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri, i forestali, la protezione civile e il 118. Questa struttura termale è immersa nelle campagne ed è particolarmente frequentata in questi periodi estivi perché p dotata di tutti i comfort possibili, dai servizi estetici a quelli medici.

Roghi anche sul fronte orientale dell’Isola

Sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” il traffico è rimasto bloccato in prossimità dell’insediamento industriale in contrada Bondife, nel siracusano, per la presenza di un incendio ai margini della carreggiata. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sul posto è intervenuto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità. Il traffico veicolare è stato provvisoriamente deviato su strade secondarie allo svincolo di Augusta in direzione Siracusa e a quello di Melilli in direzione Catania.

Già da questa mattina soffiano i roghi

Sono ancora caldissime le temperature nel palermitano e ancora la scorsa notte sono stati appiccati incendi. Questa mattina ha continuato a bruciare la zona nei pressi di Giacalone. Un incendio divampato la scorsa notte. Vigili del fuoco, forestali e protezione civile hanno spento i roghi a Termini Imerese, ancora a Monreale, Borgetto, Partinico e San Cipirello.