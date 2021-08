Per mercoledì 18 agosto temperature in flessione e bollino giallo a Palermo

Ancora bollino rosso a Palermo, per il 17 agosto con temperature percepite fino a 37 gradi

Bollino giallo a Catania con 38 gradi percepiti, ed a Messina con 37

Rischio incendi elevato in otto province dell’isola

Per mercoledì 18 agosto temperature un in flessione

Ancora afa, ancora ondate di calore, ancora bollino rosso a Palermo. E rimane elevato il rischio incendi praticamente in tutta la Sicilia. Indica questo l’avviso 176 della protezione civile regionale per la giornata del 17 agosto mentre per il 18 agosto dovrebbe esserci un’attenuazione delle temperature e delle ondate di calore.

La situazione meteo nell’isola

Precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti moderati o tesi occidentali sui settori tirrenici. Temperature: valori elevati o localmente molto elevati sulla zona ionica.

Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina

Ondate di calore di livello 3 a Palermo che continua a vivere giornate da bollino rosso. Sono previsti 37 gradi di temperatura massima percepita. Nelle ultime sei rilevazioni, il capoluogo siciliano è sempre risultato da bollino rosso. A Catania sono previsti 38 gradi percepiti ma le ondate di calore sono di livello 1 (giallo). Stessa intensità a Messina dove i gradi percepiti saranno 37.

A Siracusa previsti picchi di 41 gradi

La città più calda in Sicilia sarà Siracusa con 41 gradi previsti. Nel Nisseno 35, 33 nell’Agrigentino, 32 nell’Ennese e nel Ragusano.

Rischio incendi alto in otto province

Lo stesso bollettino indica un elevato rischio di incendi in ben otto province della Sicilia. Solo a Messina è indicata una pericolosità media ed un livello di preallerta arancione.

Per il 18 agosto bollino giallo nel capoluogo

L’afa dovrebbe mitigarsi a Palermo per la giornata di mercoledì 18 agosto. Previsti, infatti, 35 gradi percepiti, frutto di ondate di livello 1 per un conseguente bollino giallo. Temperature previste a Catania e Messina meno calde, con 34 gradi di massima.

Nelle altre città, le temperature previste non superano i 35 gradi. Indicati 34 gradi a Siracusa, 33 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento.