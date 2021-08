Previsti 36 gradi a Palermo, 37 a Catania e Messina

A Palermo previsti 36 gradi percepiti, bollino rosso per il quinto giorno consecutivo

Permane il bollino giallo a Catania ed a Messina con una previsione di 37 gradi percepiti

Rischio incendi alto in quattro province, a Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania

Afa in Sicilia, afa a Palermo. Per il quinto giorno consecutivo, il capoluogo della regione sarà interessato da ondate di calore di livello 3. Così indica l’avviso numero 174 della protezione civile regionale.

Per la giornata di Ferragosto, dunque, a Palermo sono previsti 36 gradi di massima percepita. Bollino giallo a Catania e Messina dove si percepiranno 37 gradi.

Il quadro meteo in Sicilia

Precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti deboli di direzione variabile o moderati a regime di brezza. Temperature massime da elevate a localmente molto elevate.

Nelle altre città sono previste temperature che si aggirano sui 35 gradi come ad esempio nel Nisseno, 33 nell’Agrigentino, Ragusano, Siracusano ed Ennese. Sarà un Ferragosto bollente ma con temperature meno roventi rispetto ai picchi di qualche giorno fa.

Rischio incendi in quattro province

Il bollettino odierno della protezione civile regionale indica anche il rischio incedi che permane alto in quattro province. Livello di attenzione (rosso) nel Palermitano, nel Nisseno, nell’Ennese e nel Catanese. Pericolosità media e preallerta arancione nelle restanti cinque province dell’isola.

Il Palermitano di nuovo in fiamme

Intanto, vigili del fuoco, forestali e protezione civile sono impegnati per fronteggiare tre grossi incendi divampati ad Alia, Vicari e Giuliana in provincia di Palermo. Le fiamme stanno divorando 10 ettari di vegetazione.

Roghi a ridosso delle strade

Le squadre antincendio sono impegnate a Giuliana lungo la strada statale 188, nella provinciale che collega Prizzi a Vicari, e ad Alia. Al momento stanno operando solo le squadre da terra, non si registrano interventi di mezzi aerei.

Arrivano mezzi antincendio

Intanto è notizia di queste ore che arriva un veicolo con modulo antincendio per la comunità di Petralia Soprana. Il fuoristrada, dotato di attrezzatura antincendio, è stato inviato dalla protezione civile regionale. A darne notizia è il sindaco Pietro Macaluso e il presidente del consiglio Leo Agnello che ringraziano il direttore della protezione Civile Salvatore Cocina e l’assessore regionale al Territorio e ambiente Toto Cordaro che hanno accolto la richiesta proveniente dal Comune di Petralia Soprana. Il mezzo, che è stato consegnato questa mattina, sostituisce quello in dotazione e utilizzato dalla protezione civile comunale fermo per un piccolo guasto a causa dell’impiego senza sosta di questi giorni.