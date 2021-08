Bollino giallo a Catania e Messina

Giornate da bollino rosso a Palermo fino a Ferragosto, previsti 36 gradi

A Catania e Messina bollino giallo ma con 37 gradi percepiti

Rischio incendi alto nel Nisseno, Catanese e nell’Ennese

Il caldo in Sicilia si dovrebbe attenuare a metà della settimana prossima

Afa e caldo ancora protagonisti in Sicilia. E prosegue in provincia di Palermo il massimo livello di rischio per le ondate di calore. Sarà così almeno fino a Ferragosto.

L’avviso numero 173 emesso oggi dalla protezione civile regionale, prevede, infatti, temperature percepite fino a 36°C (livello 3, colore rosso) sia per la giornata di domani, sabato 14 agosto, che per domenica 15 agosto.

Il quadro meteo per il 14 agosto

In Sicilia, precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti: deboli di direzione variabile o moderati a regime di brezza. Temperature in lieve calo le massime; valori massimi da elevati a localmente molto elevati

L’avviso indica ondate di calore di livello 1 (giallo) a Catania e Messina. In queste due città i gradi percepiti saranno 37. Temperature e condizioni saranno replicate anche per la giornata di Ferragosto.

Rischio incendi alto in tre province

Si riduce l’area di rischio elevato per gli incendi. In tre province dell’isola, l’allerta rimane nel Nisseno, nel Catanese e nell’Ennese. Nelle altre 6 province la pericolosità sarà media e la preallerta arancione.

Il caldo si attenua a metà della settimana prossima

Sarà al suo picco nel weekend, ma il caldo e l’afa di questa nuova ondata di calore dell’estate subiranno una decisa attenuazione a metà della prossima settimana. “L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com – smorzerà finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare”.

Ma prime avvisaglie già verso il pomeriggio di Ferragosto

Le prime avvisaglie di questo cambiamento del tempo si avranno già nel pomeriggio o sera di Ferragosto, quando, avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, “qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali”.

“È il segnale – avverte – che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale. Martedì i fenomeni dovrebbero interessare ancora localmente il Nordest e a seguire anche parte del Centro. Al Sud la coda del fronte dovrebbe giungere mercoledì con qualche fenomeno, specie sul basso versante adriatico”.