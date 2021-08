Per sabato 14 agosto l'afa potrebbe allentare la morsa

Ancora una giornata da bollino rosso a Palermo, ondate di calore meno intense a Catania e Messina

Temperature, però, in ribasso nelle altre città

Permane alto, però, il rischio incendi in cinque province

Per il 14 agosto farà meno caldo, i valori massimi scenderanno ulteriormente anche se di poco

Si avvicina il Ferragosto con temperature ancora afose in Sicilia tanto che Palermo sarà ancora da bollino rosso, rimane alto il rischio di incendi in cinque province ma i valori massimi sono in lieve diminuzione per le giornate del 13 e 14 agosto.

Quadro meteo nell’isola per il 13 agosto

Giornata soleggiata ovunque con qualche velatura ovunque. Precipitazioni deboli isolate, a prevalente carattere temporalesco, su zone interne e montuose; assenti o non rilevanti altrove.

Venti moderati settentrionali lungo il settore ionico meridionale; deboli di direzione variabile o moderati a regime di brezza altrove. Mari calmi e quasi calmi. Temperature in locale sensibile calo; valori massimi da elevati a localmente molto elevati.

Bollino rosso a Palermo

Afa e ondate di calore intenso continuano a picchiare in Sicilia. Previsti a Palermo 37 gradi di temperatura massima percepita.

Bollino giallo a Catania ed a Messina

Rimane un’allerta gialla per l’afa a Catania ed a Messina dove, rispettivamente, saranno percepiti fino a 38 e 37 gradi. Così indica il bollettino della protezione civile regionale (il 172) relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi.

Temperature in lieve flessione

Nel resto della Sicilia le temperature previste per la giornata del 13 agosto sono in leggera flessione. Caldo torrido sarà ancora protagonista ma i valori generalmente dovrebbero abbassarsi, anche se non di molto. Nel Nisseno sono previsti 38 gradi, 36 nell’Agrigentino, 35 nel Trapanese, meno calde altrove dove i valori saranno comunque sopra i 30 gradi.

Cinque province a rischio incendi alto

L’avviso della protezione civile parla di livello di pericolosità alto e livello di allerta massimo in cinque province. Allerta rossa, quindi nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese, Ennese e Palermitano. Preallerta arancione e pericolosità media nelle restanti quattro province dell’isola.

Nel resto d’Italia

Al nord, alta pressione Lucifero. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; punte di 38°C a Bologna. Venti settentrionali.

Al centro, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Punte massime di 39°C.

Nel resto del sud, invece, la giornata sarà caratterizzata ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per sabato 14 agosto farà meno caldo

Si profila una giornata soleggiata con pochissime nuvole di passaggio quella di sabato 14 agosto in Sicilia. Il quadro meteo è caratterizzato da venti deboli o moderati e da mari calmi e quasi calmi ovunque.

Temperature tipicamente estive con un caldo afoso ma meno martellante rispetto ai giorni passati. Previste, però, ondate di calore di livello 3 a Palermo con 37 gradi previsti. A Catania e Messina dovrebbe essere una nuova giornata da bollino giallo con 38 e 37 gradi percepiti.

Previsti 37 gradi in provincia di Caltanissetta, 35 in quella di Agrigento, 34 nel Trapanese e nel Ragusano.

Nel nord, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente e da un cielo praticamente sereno. Da segnalare soltanto un possibile temporale sull’alta Val Pusteria, in Alto Adige.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 32 e 39 gradi.

Nel resto del sud, infine, a giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con un po’ di nuvolosità sui settori appenninici calabresi. Meno caldo.