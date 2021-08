Rischio incendi in cinque province

Nel capoluogo siciliano sono previsti 37 gradi percepiti con ondate di calore di livello 3

A Catania ed a Messina saranno da bollino giallo con valori percepiti di 38 e 37 gradi

Cinque province sono ad alto rischio incendi secondo la protezione civile

Afa e ondate di calore intenso continuano a picchiare in Sicilia in una settimana di Ferragosto rovente. Quella del 13 agosto a Palermo sarà l’ennesima giornata da bollino rosso. Previsti a Palermo 37 gradi di temperatura massima percepita. Per il 14 agosto la situazione potrebbe essere invariata. Così indica il bollettino della protezione civile regionale (il 172) relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi.

Bollino giallo a Catania ed a Messina

Rimane un’allerta gialla per l’afa a Catania ed a Messina dove, rispettivamente, saranno percepiti fino a 38 e 37 gradi. Condizioni che potrebbero replicarsi anche per la giornata del 14 agosto.

Cinque province a rischio incendi alto

Lo stesso avviso della protezione civile parla di livello di pericolosità alto e livello di allerta massimo in cinque province. Allerta rossa, quindi nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese, Ennese e Palermitano.

Preallerta arancione e pericolosità media nelle restanti quattro province dell’isola.

Emergenza comincia a rientrare nel Palermitano

L’emergenza incendi almeno in provincia di Palermo sta iniziando a rientrare. In queste ore sono ancora in fiamme focolai a Santa Cristina Gela, a San Giuseppe Jato e Polizzi Generosa. In queste ore sempre nel territorio di Petralia Sottana e Polizzi Generosa i vigili del fuoco, forestali e protezione civile stanno eseguendo la bonifica nei luoghi devastati dai roghi e seppellendo circa 100 animali morti uccisi dalle fiamme.

Temperature in lieve discesa

Nel resto della Sicilia le temperature previste per la giornata del 13 agosto sono in leggera flessione. Caldo torrido sarà ancora protagonista ma i valori generalmente dovrebbero abbassarsi, anche se non di molto. Nel Nisseno sono previsti 38 gradi, 36 nell’Agrigentino, 35 nel Trapanese, meno calde altrove dove i valori saranno comunque sopra i 30 gradi.