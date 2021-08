controlli anche con i droni

Emergenza Covid19 in Sicilia e rischio incendi

Il sindaco di Palermo ha emanato un’apposita ordinanza

Vieta lo stazionamento nella notte e nel giorno di Ferragosto all’interno del Parco della Favorita e della Riserva naturale di Monte Pellegrino

Il primo cittadino: “Appello al senso di responsabilità di tutti”

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19, e in relazione alle alte temperature che si registrano in questi giorni e al rischio incendi, ha emanato un’ordinanza che vieta dalle ore 00:00 del 14 agosto alle ore 24:00 del 15 agosto 2021, lo stazionamento all’interno del Parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti.

L’auspicio del sindaco per il Ferragosto ed il suo appello

“L’augurio e l’auspicio di un buon Ferragosto – dichiara il sindaco – si caratterizza in questo anno di temperature altissime con la esigenza espressa nella ordinanza di massima cura per il patrimonio di flora e fauna e di massima cura per la salute. Evitare comportamenti rischiosi per ambiente e vita umana si collega anche alla esigenza di evitare l’espandersi di contagi. Una ordinanza e un appello al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno”.

Controlli anche con i droni

Il vice sindaco Fabio Giambrone, d’intesa con il comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, ha disposto adeguato servizio di vigilanza grazie al nucleo Ippomontato e mediante droni, esprimendo “apprezzamento per il lavoro della PM, sempre in prima linea nel garantire il rispetto delle regole a tutela della salute dei cittadini e della vivibilità”.

Sempre in tema di contrasto al diffondersi del Covid19, nella notte di Ferragosto le spiagge del Palermitano, e non solo, anche di altre località, come San Vito Lo Capo, saranno chiuse, così come nel Catanese e nelle isole Egadi.