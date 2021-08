definito il piano sulla sicurezza

Vertice in prefettura per il piano di sicurezza per Ferragosto

Definite le linea guida sull’operazione Ferragosto sicuro

Sotto osservazione la movida ed i green pass

Il vertice che si è tenuto in Prefettura, a Siracusa, è servito per dettare le linee guida in proiezione della settimana più attesa dell’estate, quella che porterà nei centri balneari un numero importante di persone.

Operazione Ferragosto sicuro

Il prefetto, Giusi Scaduto, ha incontrato i comandanti delle forze dell’ordine della provincia ed il questore di Siracusa per l’operazione Ferragosto sicuro: oltre ai tradizionali controlli sulle vie del mare, gli occhi saranno puntati sulle misure per il contenimento del Covid19, i cui malati, nel Siracusano, continuano a crescere.

Movida e green pass

E per evitare che il dato continui a salire, ci sarà uno spiegamento di forze che terrà sotto osservazione la movida, uno dei principali veicoli per la diffusione del virus, e conseguentemente i locali. Il piano è di accertarsi è i clienti, quelli che consumano al chiuso, abbiano con se il green pass.

“Piano di prevenzione”

“Al riguardo, è stato messo a punto un dispositivo finalizzato alla prevenzione di quei comportamenti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza delle persone, sia con riferimento all’attuale quadro epidemiologico che agli altri profili di rischio correlati alla stagione estiva” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

I numeri sui controlli nei locali

In merito alle verifiche fin qui eseguite nel Siracusano, i carabinieri del comando provinciale fanno sapere di aver controllato ” circa 1850 persone e proceduto a sottoporre a verifiche circa 450 attività ed esercizi commerciali”. Inoltre, “i servizi di prevenzione verranno intensificati in questa settimana di Ferragosto soprattutto nei luoghi

maggiormente affollati e nelle località turistiche per verificare il rispetto della normativa vigente” .