In un annuncio online

“Annuncio non rivolto a No Vax”. Questo il messaggio testuale all’interno di un annuncio online per un bilocale a Mondello, in viale Aiace.

Tra le righe dell’annuncio, reperibile presso Immobiliare.it relativo all’appartamento, infatti, oltre al prezzo, alle varie informazioni tecniche ed alla descrizione, appare la frase che non lascia dubbi o interpretazioni. Evidentemente, il proprietario di casa non vuole avere niente a che fare con i No Vax al punto da non voler affittare il proprio appartamento a chi è contro i vaccini. Un messaggio che ricorda quelli che chiedevano “Massima serietà, astenersi perditempo”.

Riporta la notizia Rosalio che ricorda come nei mesi scorsi, in altre province, siano apparsi annunci similari che ricordano “quelli famigerati rivolti a meridionali che volevano affittare una casa nel nord Italia nel dopoguerra o a extracomunitari”.

La stretta ai No Vax si acuisce

La stretta anti Covid19 e anti no vax si è concretizzata da qualche giorno. Dallo scorso 1 febbraio, infatti, sono scattati i primi divieti e sanzioni agli over 50 che non hanno ancora ricevuto il vaccino mentre il green pass serve entrare in numerose attività.

Dal primo febbraio il certificato verde che si ottiene col vaccino o col l’avvenuta guarigione dal Covid19, ed è ridotto a 6 mesi. Il Governo ha deciso di renderlo infinito per chi ha già ricevuto la terza dose. Il pass sarà illimitato anche per chi si è contagiato dopo aver fatto già due dosi.

Sempre dal primo giorno di febbraio è necessario presentare il green pass base, ottenibile anche solo con un tampone negativo, per entrare nei principali uffici e attività, poste, banca e librerie comprese. Le attività che prevedono la vendita di beni essenziali non saranno obbligate a chiedere il certificato.

L’Agenzia delle Entrate starebbe già elencando i cittadini no vax. In Sicilia ammonterebbero a circa 120 mila le persone nel mirino del Fisco. In tutta Italia sono circa un milione e mezzo le persone che dovranno pagare una sanzione una tantum di 100 euro, come deciso dal decreto che ha imposto l’obbligo vaccinale per quella fascia d’età.