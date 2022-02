Il quartier generale nell’abitazione di un giovane

La polizia di Stato ha scovato, nella borgata palermitana di Partanna Mondello, una base operativa per la produzione di droghe e funghi allucinogeni destinati allo spaccio. Le indagini sono state condotte dai poliziotti commissariato Mondello che sono giunti nell’abitazione di un giovane e hanno trovato 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e, soprattutto, una vera e propria coltivazione di funghi di tipo allucinogeno del peso di circa un chilogrammo.

La denuncia

Il giovane è stato denunciato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Sono stati sequestrati contenitori, buste, pipette per il consumo e macchine per la conservazione ed il confezionamento sottovuoto delle dosi. Il giovane ha ammesso le sue responsabilità ed ha riferito agli agenti che le spore dei funghi le ha acquistate on line.