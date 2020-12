operazione dei carabinieri ad ispica

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno tratto in arresto due fratelli, C.C. e D.C, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella loro casa, ad Ispica, nel Ragusano, i militari hanno rinvenuto 2 2 chili e mezzo di marijuana, 57 grammi di funghi allucinogeni ed alcune dosi di sostanza denominata MD e del materiale per taglio e confezionamento. Le indagini sono scattate dopo un controllo per le vie di Ispica quando uno dei fratelli, 33 anni, è stato intercettato a bordo di una macchina. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato delle dosi di marijuana ed a quel punto è stato deciso di fare un salto nella casa dell’uomo, che convive con il fratello.

Tutta la droga ed una cospicua somma in contanti sono state poste in sequestro dai carabinieri mentre i due ispicesi, nelle prossime ore saranno sottoposti agli interrogatori davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida delle misure cautelari.

“Le operazioni volte al contrasto dei traffici illeciti sono svolte su tutto il territorio di competenza e si rivolgono alle fasce giovani della popolazione per scongiurare le gravissime conseguenze dell’assunzione di droghe” fanno sapere i carabinieri.

A Siracusa, spaccio senza sosta nella zona di via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, a Siracusa, dove ieri gli agenti di polizia hanno concluso un’operazione antidroga, smantellando alcuni fortini, ricavati nelle aree condominiali, e sbarrati con porte e cancelli in ferro.

Gli investigatori, a distanza di 24 ore dal blitz, sono tornati, compiendo nuove perquisizione fino a scoprire altri nascondigli ideati dai promotori del traffico di droga, che hanno usato le gabbie per gli uccelli per conservare la loro merce.

Si presenteranno domani, al palazzo di giustizia di Siracusa, Antonino Aggraziato, 21 anni, ed Attilio Scattamagna, 36 anni, difesi dall’avvocato Giorgio D’Angelo, arrestati dagli agenti della Squadra mobile per detenzione di droga, nell’ambito dell’operazione per smantellare le cittadelle per lo spaccio.