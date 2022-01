Aveva creato un ambiente con impianto sofisticato e fertilizzanti

Una serra per coltivare la droga dentro casa. A scoprirla i carabinieri a Messina che hanno arrestato un uomo di 39 anni, considerato l’artefice di quella coltivazione. A procedere sono stati i militari della compagnia di Messina sud che hanno effettuato l’arresto in flagranza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I sospetti

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo e per questo sono stati predisposti servizi di osservazione in zona. I militari dell’Arma, ritenendo che all’interno dell’abitazione del 39enne potesse essere detenuta della sostanza stupefacente, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire una serra artigianale realizzata per la coltivazione di marijuana ed attrezzata con lampade e sostanze fertilizzanti.

Le dimensioni della serra

All’interno della serra erano custodite 62 piante di marijuana con altezza variabile dai 50 centimetri al metro, mentre in più barattoli di vetro, i carabinieri hanno rinvenuto circa 500 grammi della stessa sostanza stupefacente già pronta per esser ceduta. La droga, sottoposta a sequestro, è stata inviata al reparto investigazioni scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio e il 39enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I provvedimenti

All’esito dell’udienza di convalida, il 39enne, in attesa di giudizio definitivo, è stato sottoposto dall’autorità giudiziaria agli arresti domiciliari.