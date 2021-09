Un ritorno in Sicilia

Si insedia il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, il Colonnello Marco Carletti, 48 anni, originario di Ancona.

Proveniente da Livorno dove, dal settembre del 2017, ha rivestito l’incarico di Comandante di un Reparto della 2^ Brigata Mobile, per il Colonnello Carletti si tratta di un ritorno in Sicilia. Infatti, dopo aver frequentato il 174° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 2005 al 2009 il Colonnello Carletti ha comandato la Compagnia di Trapani.

In passato l’Ufficiale ha prestato servizio in Toscana, ove ha retto numerosi incarichi in seno al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e, successivamente, presso un Reparto della 2^ Brigata Mobile, per poi essere destinato a Roma, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri quale Capo Sezione dell’Ufficio Piani e Polizia Militare.

Esperienza all’estero

Il Colonnello Carletti, nel corso della sua carriera militare, vanta numerose esperienze all’estero in svariati teatri internazionali quali: Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina (nell’ambito dell’operazione SFOR), Timor Est (INTERFET), Nassiriya in Iraq (MSU-IRAQ) e Pristina, in Kosovo, nell’ambito dell’operazione (EULEX). Laureato in Giurisprudenza, ha frequentato il corso ISSMI presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze di Roma.