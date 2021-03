La richiesta alla Regione

La Regione riduce del 5 per cento gli affitti passivi

Il presidente Ance Giovani Semilia : “penalizzante, si riveda il provvedimento”

"Chiediamo alla Regione di rivedere questo provvedimento"

“La notizia che la Regione Siciliana abbia deciso di ridurre di un ulteriore 5 per cento gli affitti passivi degli immobili in locazione proprio in un momento in cui tutti i settori dell’economia sono allo stremo, ci lascia davvero esterrefatti”. Ad affermarlo è il presidente dei Giovani di Ance Palermo, Pietro Semilia.

In Italia ridotti del 15 per cento

“Il provvedimento varato dalla Regione – spiega Semilia – porta la riduzione complessiva di questi canoni al 20 per cento, mentre nel resto d’Italia i canoni che la Pubblica Amministrazione paga per gli affitti degli immobili destinati a uffici e servizi pubblici sono stati ridotti a partire da 2012 del 15 per cento.

Questo ulteriore cinque per cento in meno risulta, dunque, una penalizzazione molto pesante soprattutto nel momento in cui si parla di sostegni all’economia, senza considerare il fatto che si violano i termini di un contratto già stipulato. “Per questo – conclude Semilia – chiediamo alla Regione di rivedere questo provvedimento anche in considerazione del fatto che i proprietari immobiliari, a oggi, non sono stati inserirti in alcuna previsione di ristoro economico”.