“Si sta operando al meglio perché non ci siano sversamenti di carburanti”. Lo ha detto, incontrando la stampa, il nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia, Agatino Carrolo, in merito all’affondamento del veliero Bayesian battente bandiera britannica, affondato nella notte del 19 agosto al largo di Porticello e adagiato a 50 metri di profondità.

Recupero delle Vittime e Indagini in Corso

“I vigili del fuoco hanno agito – ha aggiunto – in modo tempestivo, recuperando le sette vittime. Nell’immediatezza dell’evento il nostro Corpo era sul posto con i nuclei specializzati, sempre sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Operazioni svolte cristallizzando la situazione, in modo da consentire agli inquirenti di procedere con le indagini necessarie, e anche nella fase di recupero del relitto, siamo alle dirette dipendenze dell’autorità giudiziaria”. L’armatore avrebbe già presentato alla Guardia Costiera il piano di recupero del Bayesian. In azione anche un robot sottomarino per monitorare la situazione e studiare al meglio le modalità delle attività di recupero”.

“Nell’assumere le funzioni di direttore regionale dei vigili del fuoco in questa terra ricca di tradizioni storiche e culturali desidero rivolgere un sentito e cordiale saluto alle autorità civili, militari e religiose, alle forze politiche, economiche e sociali, agli ordini professionali, a tutte le associazioni, agli organi di informazione”. Ha detto il nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco della Regione Sicilia Agatino Carrolo nell’incontro con la stampa. Carrolo è già stato comandante provinciale a Palermo dal 2019 al 2021 durante la pandemia Covid. “A tutti cercherò di assicurare il mio impegno e la disponibilità più completa nel pieno rispetto del ruolo istituzionale. Sono certo che attraverso l’impegno concorde e solidale di tutte le componenti sociali ed istituzionali sarà possibile affrontare i problemi che si presenteranno individuando al momento le soluzioni più efficaci. Grazie a questa collaborazione sarà possibile, ne sono convinto, perseguire standard di sicurezza sempre più elevati per la Regione Sicilia e per i siciliani”.

Bayesian, il ministro Piantedosi incontra i vigili del fuoco che sono intervenuti a Porticello

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Il ministro è stato accompagnato dal capo dipartimento, prefetto Renato Franceschelli e dal capo del corpo nazionale vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio.

È stata l’occasione per ringraziare i vigili del fuoco, alla presenza del prefetto di Palermo Massimo Mariani, per l’attività svolta nel recupero delle vittime del tragico naufragio del veliero Bayesian, avvenuto nelle acque di Porticello lo scorso 19 agosto nel quale persero la vita 7 persone.

Il ministro ha incontrato il comandante provinciale Girolamo Bentivoglio Fiandra e il direttore regionale Agatino Carrolo e alcuni pompieri e sub che hanno partecipato all’emergenza.

