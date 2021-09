Venerdì l'uscita di “Sexual Healing “

Innamorarsi della musica Afro, coltivarne le melodie, ritmi, sonorità, voci, sposare la cultura Afro e trasmetterla attraverso le note musicali, questo è Afrostatic, il progetto musicale di Mauriziotto nato circa un anno e mezzo fa e cresciuto nel web con circa 500 mila visualizzazioni registrate nei suoi set video.

Integrazione tra arte, cultura, musica e cibo è il format del nuovo Dj set di Mauriziotto che porta in giro nei migliori club del sud Italia e continuerà anche per la stagione invernale ad alternare i Dj set video, diffusi on line sulle pagine social e youtube, ai Dj set dal vivo nei Club Siciliani.

Un valore aggiunto ci sarà questo venerdì 17 settembre con l’uscita, nel panorama della musica internazionale, della produzione discografica di Mauriziotto.

Venerdi 17, appunto, sulla label SJS records di Samuele Sartini uscirà il disco “Sexual Healing” di “Mauriziotto Feat Ellean”. Samuele Sartini, noto dj e producer internazionale che vanta una prestigiosa collaborazione con il famoso dj AVICI, crede molto in questa track, che già piace nel pre-orders, e punterà sulla massima diffusione attraverso Radio, Club, Play list Compilation.

Mauriziotto ha remixato uno dei più famosi brani del cantautore e produttore “Marvin Gaye” Sexual Healing (1982), Disco D’oro e Platino e vincitore della Grammy Awards per la categoria R&B/Soul. Il remixaggio curato nei minimi particolari ha voluto stravolgere la track originale con degli arragiamenti afro tribali ed una voce africana.

Per questa produzione Mauriziotto si è affidato al management di “Platform” sotto la super visone dei Dj Producer Vincenzo Callea e Luca Lento. La voce sensuale è di una cantante di origine Ghanese, Ellean, che ha interpretato questa nuova versione di Sexual Healing in maniera molto sensuale come merita il testo scritto da Marvin Gaye. A completare l’opera discografica l’aggiunta delle melodie e sonorità afro con pianoforte, tamburi, bongos che viaggiano sui 118 BPM evidenziando il ritmo afro tribale.

Da venerdì partirà la promozione e sarà in pre-order su traxsource.com/artist oltre che su youtube e Spotify.

Mauriziotto ritorna con una produzione dopo venti anni, le sue ultime produzioni “Laundry song e Party Time, nate da una collaborazione con il Dj Dario Caminita, sono state negli anni 90 motivo di successi internazionali, con questa nuova produzione si auspica di entrare nel giro dei club afro al fine di portare il progetto afrostatic fuori dall’orizzonte Siciliana.