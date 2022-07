Il tour toccherà diverse piazze siciliane

Innamorarsi della musica Afro, coltivarne le melodie, ritmi, sonorità, voci, emozioni, sposarne la cultura e trasmetterla attraverso le note musicali: tutto questo è Afrostatic, progetto musicale del Dj palermitano Mauriziotto.

La musica del suo dj set è una deep house radicata nella cultura sudafricana, calda e profonda, con una particolare attenzione allo sviluppo ritmico e alle interazioni jazz.

L’idea del dj set di Mauriziotto è quello di un “DJ Atmophere” con una location dove potersi rilassare e gustare un tramonto, accompagnato da ottimi cocktails e cucina gourmet, tanta gente pronta a godersi “Afrostatic Experience” un viaggio tra le note musicali.

Numerosi i Dj set di Afrostatic experience subliminali proposti in giro per la Sicilia, nelle migliori location dove la musica è parte integrante dell’intrattenimento, dove i direttori artistici, proprietari e gestori dei club hanno deciso di regalare ai propri clienti un particolare “Music Mixology & Cousine”.

Il dj filantropo Mauriziotto ha conquistato con la sua musica la scena del Hotel della Palme di Palermo, del Metropole di Taormina, della Sirenetta di Mondello, del Kalhesa di Palermo, protagonista nel “Wine Love” nelle migliori cantine siciliane, scelto dalla Extravaganze night life per creare nei Villaggi di Pollina Resort, Favignana Resort e Brucoli Resort un suggestivo Afrostatic experience, prossimamente di scena al Domina Zagarella Beach di Santa Flavia e in sfiziosi club siciliani come Honey Rum sito nella antica via Chiavettieri di Palermo.

Il tour di dj Mauriziotto è partito il 22 maggio e toccherà diverse piazze siciliane

Inoltre, per la valorizzazione del territorio e del turismo siciliano il dj Mauriziotto sarà ospite con il suo Afrostatic nelle piazze siciliane per la realizzazione di un video live in diffusione sui social e YouTube.

Il tour nei comuni è iniziato lo scorso 22 maggio nel più bel Borgo Mediovale di Ganci e toccherà Bagheria, Isola delle Femmine, Ortigia, il 12 agosto in piazza Duomo a Terrasini e così via fino a settembre.

Contestualmente Mauriziotto sta preparando di concerto con la sua casa discografica, SJS Records, il remix di Sexual Healing, produzione uscita questo inverno con la voce di Eleonora Tomasino.

Possiamo definire Afrostatic una Eccellenza Siciliana, un progetto nato appena due anni fa che con umiltà, sacrifici e dedizione al mondo della musica si prepara ad affacciarsi al panorama musicale europeo.