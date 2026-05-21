Un agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente da un collega mentre si trovava in casa nella zona di via Oreto insieme altri agenti per vedere in televisione la partita del Palermo. Secondo quanto hanno raccontato dagli agenti del comando di polizia municipale, appena assunti, stavano maneggiando l’arma per fare le prove di sicurezza.

Accidentalmente sarebbe partito un colpo che ha ferito al bacino il collega. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano insieme ai tecnici per tutte le verifiche. L’agente è stato operato nel corso della nottata all’ospedale Civico di Palermo ed è stata estratta l’ogiva. Non sarebbe in pericolo di vita.

“Abbiamo ricevuto notizie confortanti dall’ospedale – dice il comandante Angelo Colucciello – Il collega non è in pericolo di vita. L’intervento è andato bene. Posso solo dire che parallelamente alle indagini coordinate dalla procura e condotte dai carabinieri, avvierò un’indagine amministrativa per accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sulla tenuta dell’arma da parte dell’agente che ha esploso il colpo”.