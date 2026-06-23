Un pomeriggio di relax sulla spiaggia di Mondello si è trasformato in pochi attimi in ore d’ansia per un turista: un poliziotto tedesco in vacanza a Palermo. L’uomo, mentre si godeva il mare della celebre località balneare, è stato derubato del proprio zaino. Nella borsa erano custoditi diversi oggetti di valore, tra cui carte di credito, due telefoni cellulari iPhone e, soprattutto, il tesserino di riconoscimento della polizia della Repubblica Federale di Germania.

La localizzazione dello zaino

Subito dopo aver scoperto il furto, la vittima ha lanciato l’allarme, facendo scattare l’intervento immediato dei colleghi del commissariato Mondello e dell’ufficio prevenzione generale. Grazie all’attivazione dei sistemi di tracciamento satellitare integrati nei due iPhone rubati, gli agenti sono riusciti a seguire in tempo reale gli spostamenti della refurtiva. La mappa ha indicato chiaramente che il segnale si stava muovendo rapidamente lungo la direttrice che collega la borgata marinara al centro della città, a bordo di un autobus dell’Amat della linea 806.

L’intercettazione dell’autobus 806

Le pattuglie della polizia hanno bloccato il mezzo pubblico 806 è in via Libertà all’altezza di via Siracusa. Gli agenti sono saliti a bordo del mezzo per effettuare i controlli necessari e identificare i passeggeri, riuscendo a individuare e recuperare lo zaino intatto.

La restituzione al collega tedesco

Tutta la refurtiva è stata recuperata e messa in sicurezza, compresi i dispositivi elettronici e i documenti istituzionali. Lo zaino, con l’intero contenuto, è stato riconsegnato al legittimo proprietario presso gli uffici di polizia. Il poliziotto tedesco ha potuto così riprendere il possesso dei suoi effetti personali e del suo tesserino d’ordinanza, ringraziando calorosamente gli agenti palermitani per l’efficacia e la rapidità dell’operazione che ha evitato il peggio.