Aggressione e tensioni al carcere per i minorenni Malaspina di Palermo. Un detenuto ha aggredito con calci e pugni un agente penitenziario.

I primi a intervenire in difesa del poliziotto sono stati gli altri detenuti che hanno cercato di bloccare il giovane recluso che era andato in escandescenza.

Lo stesso detenuto 24 ore prima aveva tentato il suicidio ed era stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. L’agente aggredito è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia, dove è stato medicato ed è rimasto in osservazione.

E’ quanto denuncia il sindacato Osapp che presenterà nei prossimi giorni un report sulla grave situazione del carcere Minorile di Palermo.