C'è tempo fino al 26 agosto per candidarsi

L’Agenzia delle Entrate si prepara ad assumere nuove figure a tempo indeterminato. Questa volta ad essere messi in palio saranno 3970 posti per funzionari da destinare alle attività tributarie e 530 per i servizi di pubblicità immobiliare.

Si tratta nel complesso di 4500 figure che saranno inserite in pianta stabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dislocati su tutto il territorio italiano (per la ripartizione si rimanda alla lettura dei due specifici bandi).

Le nuove assunzioni rientrano nel vasto piano di ampliamento dell’organico previsto dall’Ente che conta di inserire entro il 2024 circa 11mila nuove unità, al fine di potenziare le sue attività e servizi.

Scopriamo insieme quali sono i requisiti, i compiti, le modalità di selezione e come candidarsi.

I requisiti di ammissione

Secondo i due bandi di concorso recentemente pubblicati i candidati interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego; non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Per il profilo di funzionario per l’attività tributaria sarà richiesta una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’Organizzazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Scienze economiche e Scienze dell’Economia e della gestione

aziendale, un diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, una laurea specialistica o magistrale equiparata.

Per il profilo di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare sarà sufficiente una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea in giurisprudenza o una laurea specialistica o magistrale equiparata.

Attività e competenze dei funzionari

Secondo quanto riportato nel bando il funzionario tributario svolge attività complesse in materia fiscale, fornisce assistenza e consulenza all’utenza su adempimenti contabili e fiscali, cura l’attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale.

Inoltre, effettua attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, svolge le attività esterne di verifica e accesso mirato, gestisce le attività di controllo sostanziale e accertamento fiscale, cura gli adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla riscossione.

Il funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare si occupa della gestione di tale area, assicura assistenza e consulenza agli utenti, cura le attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, presidia i procedimenti di volontaria giurisdizione e svolge attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori.

La selezione e come candidarsi

L’iter selettivo prevede una prova scritta che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; contabilità aziendale; elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari (profilo funzionario tributario) e diritto civile; diritto amministrativo; elementi di diritto processuale civile; elementi di diritto tributario ed elementi di diritto penale (profilo funzionario servizi pubblicità immobiliare). La prova in entrambi i casi si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

Per poter inviare la propria candidatura sarà necessario compilare e trasmettere la domanda di ammissione per via telematica, tramite il portale del reclutamento “inPA” autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, entro il 26 agosto 2023.

Sarà, inoltre, necessario il possesso di un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nominativo.

Per maggiori dettagli è possibile consultare i due bandi sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Concorsi non ancora scaduti”) o sul portale inPA.