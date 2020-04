Controlli della Guardia di Finanza di Bagheria

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno multato la titolare di una agenzia immobiliare a Casteldaccia (Pa) aperta con alcuni clienti dentro nonostante l’emergenza Covid 19. I militati hanno notato la titolare mentre faceva ingresso nell’agenzia e, poco dopo, altri due cittadini che la raggiungevano nel locale.

I clienti della società hanno affermato di essere stati convocati nella sede per ritirare una caparra precedentemente versata relativa ad un affare immobiliare non andato a buon fine.

L’agenzia immobiliare non è tra le attività essenziali elencate dalle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, per questo è scattata la multa che va da 400 a 3.000 euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni.

I militari hanno applicato d’ufficio la chiusura temporanea dell’attività. I due clienti sono stati multati poiché circolavano senza valida necessità.